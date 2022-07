Vettel, che combini? Lascia infuriato il briefing piloti, multato di 25.000 euro

È un weekend a dir poco da dimenticare per Sebastian Vettel. Il pilota dell’Aston Martin, che sta anche riflettendo attentamente sul suo futuro nella massima serie, arrivava da alcune gare in cui era apparso decisamente in forma, specie dopo il debutto del pacchetto di aggiornamenti in stile Red Bull portato in pista a Barcellona. Il GP Austria ha però segnato un passo indietro e, dopo l’ultima posizione di ieri in qualifica, è arrivato anche il ritiro nella Sprint Race che lo condannerà a partire dal fondo anche nel GP vero e proprio, in programma domani alle 15.00.

F1 GP Austria 2022, Spielberg: Sebastian Vettel (Aston Martin Racing) in azione

LA MAXI-MULTA Un vero e proprio disastro sportivo, cui si aggiunge anche una non piacevole maxi-sanzione pecuniaria. Il tedesco ha infatti ricevuto una multa (per il momento sospesa condizionalmente fino a fine stagione) di ben 25.000 euro per un comportamento non appropriato durante il briefing piloti che si è tenuto nel venerdì di Spielberg. Secondo quanto riportato nella nota con cui la Fia ufficializza la penalità, Sebastian avrebbe espresso insofferenza e frustrazione, lasciando in anticipo il meeting senza il permesso dei commissari. Una situazione per la quale Vettel è stato poi convocato dal Direttore di gara esprimendo le sue scuse all’indirizzo del collegio degli steward, non riuscendo però a evitare la sanzione.

F1 GP Austria 2022, Spielberg: Sebastian Vettel con il suo nuovo casco per sensibilizzare sulla difesa delle api

I MOTIVI DELLA SANZIONE “I piloti – si legge nel comunicato dei commissari Fia – non possono lasciare il briefing quando vogliono. Questa è una infrazione all’articolo 20.1 del Codice Sportivo Internazionale, che obbliga a presenziare alle riunioni con i commissari. Piloti di questo livello devono essere dei modelli per i ragazzi più giovani che si approcciano a questo sport ed è opinione degli steward che Vettel abbia in questo caso fallito nel raggiungere lo standard. Successivamente, Sebastian ha avuto un incontro con il Direttore di Gara in cui si è scusato senza riserve, ma i commissari hanno comunque ritenuto che l’infrazione non potesse non avere conseguenze. Per questo motivo è stato multato di 25.000 euro, sospesi per il resto della stagione 2022 fino a eventuale altra infrazione dell’articolo 20.1”.

Pubblicato da Salvo Sardina, 09/07/2022