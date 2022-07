Vettel, futuro incerto: "Voglio lottare per le vittorie, altrimenti il divertimento è perso"

DUBBIO AMLETICO Si avvicina il momento delle decisioni per Sebastian Vettel. Il tedesco deve sciogliere i dubbi sul suo futuro e scegliere se proseguire in F1 o ritirarsi dal Circus. Sono diversi i fattori che peseranno sulla scelta del quattro volte campione del mondo, ma il principale è quello relativo alla competitività della monoposto che avrà a disposizione.

INTERROGARSI SULLE MOTIVAZIONI Intervistato al Red Bull Ring da Sport1, Vettel ha spiegato: ''Dipende anche dalla direzione in cui si sta sviluppando la vettura e da quanto potenziale vedo nel team. Ho sottolineato più volte che voglio lottare non solo per i punti, ma anche per le vittorie, altrimenti il ​​divertimento è perso. Quindi nelle prossime settimane, insieme alla mia famiglia, dovrò essere chiaro su quanto siano realistici i miei obiettivi e quanta energia sento ancora. in me per continuare a crescere insieme alla squadra''.

L'IRONIA DI MARKO Riguardo la competitività che potrà garantirgli l'Aston Martin, è intervenuto in maniera velenosa Helmut Marko. L'austriaco conosce bene Vettel e ha commentato la situazione del tedesco ricordando in maniera sarcastica le polemiche per la AMR22 ribattezzata ''Red Bull verde'' dopo le modifiche apportate alla vettura a partire dal GP Spagna: ''Se non vede alcuna luce alla fine di questo tunnel, presumo che si ritirerà. Molto dipenderà da come il team svilupperà l'auto. Se potessero copiare anche ciò che c'è sotto il cofano, allora avrebbe un pacchetto relativamente competitivo. E se avrà quello, penso che continuerà''.

CONCENTRATO SULL'ASTON MARTIN Al momento, Vettel non sembra avere in mano possibili alternative al team di Lawrence Stroll. A riguardo, il tedesco ha aggiunto: ''Non ci sto pensando in questo momento. L'Aston Martin è il mio primo punto di contatto e il progetto con cui voglio andare avanti''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 09/07/2022