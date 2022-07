F1 GP Austria 2022, Diretta LIVE Prove Libere 2

LIVE SPIELBERG F1 Neanche il tempo di analizzare i fatti del GP Gran Bretagna a Silverstone che la Formula 1 torna subito in pista in questo luglio caldissimo che porta il Mondiale a entrare finalmente nel vivo. A ospitare la massima serie è il Red Bull Ring di Spielberg, sede del GP Austria che vedrà, per la seconda volta in questa stagione (la quinta in assoluto nella storia), il ritorno del format della F1 Sprint, la garetta da 100 km del sabato pomeriggio volta a definire la griglia di partenza del GP vero e proprio. Un fine settimana di certo cruciale nella sfida tra Max Verstappen al volante della Red Bull padrona di casa e la Ferrari travolta dalle polemiche per la strategia adottata a Silverstone. Chi la spunterà? Scopritelo insieme a noi di MotorBox, seguendo e commentando live minuto per minuto la cronaca in diretta di tutte le sessioni del weekend del GP Austria 2022, anche con i contributi dei nostri inviati in pista, Salvo Sardina e Alberto Saiu.

Prove libere 2 GP d'Austria 2022 live dalle 12.15 di sabato 9 luglio. Seguile con la cronaca minuto per minuto di MotorBox.