Intemperanze tifosi: Wolff svela di essere stato preso di mira da ragazzino

EPISODI CENSURABILI Il mondo della F1 ha condannato duramente i comportamenti che si sono registrati al Red Bull Ring nel corso del weekend del GP Austria, tra commenti razzisti e atteggiamenti misogini da parte di tifosi decisamente ubriachi che hanno sconvolto una parte del pubblico presente. Tra chi ha invocato il pugno duro in risposta a questi fatti c'è anche Toto Wolff, il quale ha svelato un episodio accadutogli da ragazzo per spiegare la sua opposizione a certi comportamenti.

IL RACCONTO Il boss della Mercedes ha raccontato: ''Sono stato oggetto di antisemitismo a Vienna. Non ero ebreo, ma lo era il mio migliore amico e ho vissuto con la sua famiglia. So cosa vuol dire entrare il sabato mattina nella sinagoga e subire abusi antisemiti, è semplicemente terribile. Penso a come si è evoluta la cosa nel tempo, in qualche modo si è capito che bisogna accettare un po' di sofferenza se qualcuno fa un commento sessista o qualcosa che è stato semplicemente descritto come una presa in giro, ma oggi non è più così. Le persone si sentono veramente ferite o discriminate ed è per questo che dobbiamo essere tutti più consapevoli''.

VEDI ANCHE

IN DIFESA DELLE DONNE Dagli episodi antisemiti a quelli di violenza verbale contro le donne, Wolff spiega come anche in questo ambito si debba dire basta a certi comportamenti: ''Siamo cresciuti con quelle battute. Quante foto mi vengono ancora inviate accompagnate da un 'ahah', ma ho il professore perfetto a casa. Susie (sua moglie, ndr) le vede e mi dice che fino a 10 anni fa erano viste come divertenti perché a nessuno importava, ma posso dirvi che sono al limite o che per me sono troppo. Per noi che l'abbiamo vissuto è sempre stato visto come uno scherzo, ma abbiamo bisogno di un po' di cambiamento di mentalità, perché le ragazze e le donne non lo vogliono più''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 12/07/2022