F1 GP Austria 2022, Sprint Race: l'analisi dei nostri inviati in diretta Instagram

È stata una gara Sprint abbastanza lineare e senza sussulti, quella andata in scena in questo sabato del GP d’Austria 2022, con i primi quattro della classifica arrivati al traguardo con lo stesso ordine di partenza. A vincere è dunque Max Verstappen, che chiude la gara di 23 giri (uno in meno del previsto per via del problema di Guanyu Zhou che ha costretto la Direzione gara a far ripartire la procedura di partenza con un giro di formazione extra) con 1.6 secondi di vantaggio su Charles Leclerc e 5.6 su Carlos Sainz. Non è mancato però qualche momento di rischio e tensione in casa Ferrari, con i due piloti della rossa che si sono sorpassati e risorpassati nei primi giri, perdendo qualcosina dal leader. Buona la rimonta di Perez, che chiude quinto alle spalle di Russell. Punti anche per Ocon, Magnussen e Hamilton. Il nostro commento direttamente dal circuito del Red Bull Ring a Spielberg sulla pagina Instagram @MotorBoxSport.

Pubblicato da Salvo Sardina, 09/07/2022