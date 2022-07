F1 GP Austria, batosta Perez: cancellati tutti i tempi in Q3, partirà 13°

La decisione si è fatta attendere più di due ore rispetto al momento in cui, alle 19.00, era stato convocato in Direzione gara per discutere dell’accaduto. Alla fine, però, nessuna salvezza per Sergio Perez dinanzi a un collegio dei commissari che, in questo weekend, si è fin qui rivelato inflessibile dinanzi alle infrazioni sui limiti della pista. Così, il messicano della Red Bull perderà tutti i tempi in Q3, sessione in cui non avrebbe dovuto gareggiare, e anche il miglior tempo – irregolare per un’escursione sul cordolo di curva 8 – in Q2. Checo lascerà dunque la sua quarta posizione a George Russell scivolando addirittura in tredicesima piazza.

F1 GP Austria 2022, Spielberg: George Russell (Mercedes) attraversa la pista

RUSSELL AMMONITO A proposito di Russell, la seconda investigazione di giornata era quella relativa a George Russell: il pilota della Mercedes, dopo l’incidente in Q3, ha infatti attraversato la pista senza ottenere l’ok da parte dei commissari di percorso. Una leggerezza, visto che in quel momento c’erano ancora delle monoposto sul tracciato, ma sul quale giustamente si è deciso di non calcare troppo la mano: vero è che l’inglese ha sbagliato nel non attendere l’ok dai commissari, ma anche che ha attraversato la pista in seguito all’esposizione della bandiera rossa, qualche centinaio di metri dopo l’ingresso della pit-lane da dove, in teoria, sarebbero dovuti transitare tutti i suoi colleghi. Per questo, Russell ha ricevuto soltanto un avvertimento ufficiale.

Pubblicato da Salvo Sardina, 08/07/2022