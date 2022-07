Tifosi ubriachi e molestie verbali: la condanna della F1

UBRIACHEZZA MOLESTA Il fine settimana del GP Austria sta venendo macchiato dai comportamenti eccessivi di una fetta dei fan che hanno affollato il Red Bull Ring in questo fine settimana. La denuncia è arrivata da molti appassionati che si sono recati in Stiria in questi giorni e che sui social hanno condiviso le loro esperienze, lamentandosi delle esuberanze di tifosi ubriachi che distolgono l'attenzione dalla competizione in pista.

BESTIARIO Nei racconti dei testimoni è presente tutto il campionario di nefandezze che si possono immaginare in questi casi, dagli classici insulti ai commenti misogini fino alle espressioni razziste. Questi tifosi in alcuni casi hanno denunciato di essersi sentiti addirittura in pericolo in quei frangenti e molti hanno giurato che non torneranno mai più sul circuito di proprietà della Red Bull.

LA REPLICA DELLA F1 La F1 targata Liberty Media, molto impegnata nelle campagne sociali, non ha sorvolato sulla questione, pubblicando un comunicato questa mattina: ''Siamo stati informati di notizie secondo cui alcuni fan sono stati oggetto di commenti completamente inaccettabili da parte di altri durante l'evento. Ne abbiamo parlato con il promotore e la sicurezza e parleremo con coloro che hanno segnalato questi incidenti e che stanno prendendo questo molto sul serio. Questo tipo di comportamento è inaccettabile e non sarà tollerato: tutti i tifosi dovrebbero essere trattati con rispetto''.

VEDI ANCHE

WEEKEND ESAGERATO Si continua dunque a parlare del comportamento dei tifosi in questo weekend austriaco: la discussione era iniziata già venerdì, quando l'esercito arancione che sostiene Max Verstappen aveva esultato e poi pesantemente fischiato Lewis Hamilton dopo il suo incidente nelle qualifiche di venerdì. Una condotta che aveva provocato la reazione sdegnata non solo della Mercedes e del britannico ma anche dello stesso pilota olandese, che ha chiesto più rispetto per gli avversari.

Pubblicato da Luca Manacorda, 10/07/2022