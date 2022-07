Il giallo: Ralf Schumacher con una Williams del 2003 più veloce delle attuali vetture?

MOMENTO AMARCORD Domenica, prima del GP Austria, al Red Bull Ring è andata in scena un'esibizione in pista che ha visto protagoniste tante monoposto che hanno fatto la storia della F1. Per fare qualche esempio, gli spettatori hanno potuto vedere girare la Ferrari F312B di Niki Lauda guidata dal figlio Mathias, la Benetton B192 di Michael Schumacher guidata da Martin Brundle opppure la Red Bull RB8 di Sebastian Vettel affidata a David Coulthard. A colpire più di tutti è stata però la Williams FW25 del 2003, tornata tra le mani di Ralf Schumacher.

F1 2022, GP Austria: un momento dell'esibizione con la Benetton B192 e la Brabham BT52

MEGLIO DELLE 2022 Nonostante il motore V10 sia stato depotenziato dai 950 cavalli originali a 850, alcuni dei presenti al circuito hanno affermato che la monoposto affidata allo zio di Mick fosse più veloce delle attuali monoposto. I tempi sul giro realizzati da Schumacher non sono stati ufficialmente registrati o pubblicati, ma il diretto interessato ha confermato questa sensazione: ''Ero più veloce, ma non dirò di quanto'' ha dichiarato Ralf a motorsport-total.com.

VEDI ANCHE

PESO FATTORE CHIAVE Ralf Schumacher ha trovato anche la ragione principale per spiegare questa anomalia: ''Le vetture attuali pesano quasi 200 chilogrammi di più. Le ragioni di sicurezza sono ciò che rende le auto di oggi così pesanti''. Rispetto alle monoposto di 20 anni fa, quelle attuali sono di dimensioni molto più ingombranti, aumentando di conseguenza anche il peso. Il sistema di sicurezza Halo, da solo, porta un'ulteriore zavorra di 9 kg aggiuntivi.

RESTANO I DUBBI Nonostante le considerazioni di Ralf, la possibilità che i suoi tempi siano stati addirittura migliori di quelli delle vetture 2022 appare remota. Il motore V10 della Williams FW25 è decisamente più rumoroso delle attuali power-unit e questo può aver condizionato l'impressione di chi ha assistito all'esibizione. Nel GP Austria 2003, il miglior tempo in qualifica fu fatto segnare da Michael Schumacher in 1:07.908 (il tempo della pole position fu poi più alto) contro l'1:04.984 realizzato da Max Verstappen venerdì, su una pista rimasta pressoché identica. In gara, il giro più veloce del 2003 fu realizzato anche da Michael Schumacher in 1:08.337, mentre domenica sempre Verstappen è sceso fino a 1:07.275.

Pubblicato da Luca Manacorda, 12/07/2022