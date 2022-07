GP Austria 2022, il giallo del dopo-gara: Leclerc, Verstappen e Hamilton multati

Stavolta non si sono toccate le vette di incertezza del 2019, quando il GP Austria si concluse con l’investigazione a Max Verstappen per la sportellata ai danni di Charles Leclerc e il risultato rimase sub-judice per alcune ore dopo la bandiera a scacchi. Anche l’edizione di quest’anno della gara a Spielberg ha però avuto il suo giallo: dopo la cerimonia del podio, il monegasco della Ferrari, l’olandese della Red Bull e Lewis Hamilton sono stati infatti convocati dai commissari per discutere di un’infrazione commessa in regime di parco chiuso. Come prevedibile, non c’è stato però uno stravolgimento della classifica svariate ore dopo la fine, con la vicenda che si è invece chiusa con una multa ai tre piloti.

F1 GP Austria 2022, Spielberg: il podio con Charles Leclerc, Max Verstappen e Lewis Hamilton

I FATTI Il comunicato ufficiale con cui il collegio dei commissari ha annunciato l’investigazione ai danni di Leclerc, Verstappen e Hamilton era piuttosto scarno e si limitava a citare un’infrazione dell’articolo 12.2.1 lettera i) del Codice Sportivo Internazionale riguardante il protocollo, stabilito dal direttore di gara, da rispettare in regime di parco chiuso dopo il traguardo. Nello specifico, la questione riguardava il divieto a tutti i membri del team di entrare nella zona del parco chiuso prima della cerimonia del podio, ad eccezione dei meccanici che hanno la possibilità di posizionare sulle monoposto i ventilatori necessari al raffreddamento delle componenti.

VEDI ANCHE

GP Austria 2022, Spielberg: Charles Leclerc (Ferrari)

LA MULTA Al termine della gara di oggi, invece, i fisioterapisti di Charles, Max e Lewis sarebbero entrati illegalmente nella zona vietata, contravvenendo alla regola imposta dal Direttore di gara per evitare che si possa passare qualche oggetto al pilota prima delle necessarie operazioni di peso. Tutti e tre hanno però scampato sanzioni più severe: la decisione finale dei commissari capitanati dall’ex F1, Enrique Bernoldi, è stata la multa di 10.000 euro sospesa condizionalmente. I piloti coinvolti dovranno pagarla solo in caso di ulteriore infrazione.

Pubblicato da Salvo Sardina, 10/07/2022