Fantasy F1 MotorBox 2022: i video consigli del GP Austria

Dopo solo una settimana dal discusso appuntamento di Silverstone, la Formula 1 torna in pista a Spielberg, in casa della Red Bull di Max Verstappen per l'undicesimo appuntamento del Mondiale 2022. Una tappa cruciale nel cammino della stagione, anche per via del ritorno del format F1 Sprint, con la garetta di 100km in programma sabato pomeriggio, che deciderà la griglia di partenza del GP di domenica. Questo significa anche che, per la seconda volta quest'anno dopo Imola, già al venerdì pomeriggio andranno in scena le qualifiche dopo una singola sessione di prove libere di 60 minuti.

F1 2022, GP Austria: le vetture escono dalla corsia box

IL FANTA F1 Insomma, come e più di ogni altro fine settimana iridato, il momento in cui scegliere i cinque piloti e la scuderia da schierare al fantasy game ufficiale della Formula 1 (per partecipare alla lega di MotorBox non vi resta che cliccare qui, il codice d'ingresso è 1d3ccff156) incombe. E come ogni fine settimana iridato, noi proviamo a guidarvi nella giungla di crediti, quotazioni e possibili trappole in diretta Instagram sulla pagina degli amici di WikiFanta. Di seguito il link per rivivere la nostra chiacchierata live con i consigli in vista del GP Austria F1 2022.

MOTORBOX E WIKIFANTA: LA DIRETTA INSTAGRAM CON I CONSIGLI PER IL FANTASY F1

Pubblicato da Salvo Sardina, 08/07/2022