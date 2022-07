F1 GP Austria 2022, le pagelle sprint di Spielberg

Le pagelle "sprint" di MotorBox sulla gara breve del sabato del GP Austria: Verstappen vince in solitaria, dietro di lui le Ferrari di Leclerc e Sainz in battaglia

Seconda Sprint Race della stagione: come già successo a Imola, anche in questa occasione è Max Verstappen a vincere la gara di 100 km organizzata nella giornata di sabato. Ecco i voti dei principali protagonisti della gara che assegna punti ai primi otto della classifica e che stabilisce la griglia di partenza del GP di domani:

MAX VERSTAPPEN - VOTO 8 Gestisce al meglio la partenza e il primo giro. Apre un gap di un paio di secondi nei primi tre giri e poi osserva – da lontano – le Ferrari battagliare tra loro. A questo punto, il gioco è fatto. Oggi era il pilota migliore sulla macchina migliore. Epilogo scontato.

GP Austria 2022, Spielberg: Max Verstappen (Red Bull). Credits: Giovanni Nappi

CHARLES LECLERC - VOTO 7.5 Il passo c’era ma, escluso l’attacco in curva 1, non ha mai dato l’impressione di poter impensierire Verstappen. Nella lotta con Sainz è bravo (sono bravi) a non commettere errori. La seconda posizione, realisticamente, era il miglior risultato possibile.

CARLOS SAINZ - VOTO 7.5 Parte terzo, supera Leclerc, insidia Verstappen, viene ripassato da Leclerc, attacca Leclerc, supera Leclerc, viene ripassato da Leclerc e arriva terzo, la sua posizione in griglia. Regala spettacolo e mette a dura prova le coronarie dei tifosi ferraristi. Fa il suo, prende qualche punto.

GP Austria 2022, Spielberg: Charles Leclerc e Carlos Sainz (Ferrari) davanti a George Russell (Mercedes)

GEORGE RUSSELL - VOTO 7 Torna Mr. Consistency. Russell riprende il lavoro interrotto a Silverstone ottenendo un nuovo piazzamento in quinta piazza. La sua gara, abbastanza solitaria, è condotta nel migliore dei modi. I cinque punti conquistati e il quarto posto sotto la bandiera a scacchi rappresentano un buon risultato e un buon punto di partenza per il Gran Premio di domani.

SERGIO PEREZ - VOTO 8 Parte tredicesimo, finisce quinto. Sfrutta al massimo la possibilità concessa dal format del weekend. Domani partirà dal lato pulito della pista rientrando, di prepotenza in lizza per un posto sul podio.

F1 GP Austria 2022, Spielberg: Sergio Perez (Red Bull Racing)

ESTEBAN OCON - VOTO 6.5 Gara solida: resiste agli attacchi di Magnussen e cede il passo a Perez. Dopo, gara in solitaria. Non sporca il foglio, porta a casa tre punti e si lascia aperta la porta per bissare nella giornata di domani. Pensare di fare meglio era difficile.

KEVIN MAGNUSSEN - VOTO 7.5 Nella prima parte di gara insidia, senza successo, Ocon. Poi controlla agevolmente il compagno di squadra e si toglie la soddisfazione di ottenere due punti e chiudere davanti a Lewis Hamilton.

LEWIS HAMILTON - VOTO 5.5 La sua sprint non è nulla di indimenticabile: lo scatto al via non è dei migliori e perde posizioni anche a causa del contatto con Gasly. Da quel momento parte una lenta rimonta che lo riporta fino in 8° posizione.

F1 GP Austria 2022, Spielberg: Lewis Hamilton (Mercedes)

MICK SCHUMACHER - VOTO 7 Una delle sue migliori prestazioni da quanto corre in F1. Escludendo la Haas di Magnussen, le macchine che gli partivano davanti erano fuori dalla sua portata. Perde, inevitabilmente, la posizione su Perez e Hamilton ma la sua difesa in pista è pulita, intelligente e a tratti commovente. Oggi non prende punti, ma dimostra di avere diritto di cittadinanza in F1.

Pubblicato da Alberto Saiu, 09/07/2022