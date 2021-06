RED BULL RING ATTO PRIMO Primo dei due weekend consecutivi in programma sul circuito austriaco per la F1, impegnata in questo weekend nel GP Stiria che sostituisce l'annullato GP Canada. Con questa denominazione si è già corso il secondo gran premio dello scorso anno, quando la pole position e la vittoria andarono a Lewis Hamilton.

PL2 - ANCORA MAX Si conferma Max Verstappen al vertice della classifica tempi della seconda sessione di prove libere del GP Stiria. L'olandese comanda con oltre 3 decimi su un ritrovato Daniel Ricciardo, terzo Esteban Ocon. Entrambi precedono un Lewis Hamilton che si è visto tolta la miglior prestazione sul giro singolo che l'avrebbe portato a ridosso dell'olandese. Complice la brevità del giro, grande equilibrio a centrogruppo, con distacchi nell'ordine dei millesimi. Resta al momento fuori dalla top10 la Ferrari.

F1 GP STIRIA 2021, RISULTATI PL2

Pos Pilota Team Tempo Distacco Giri 1 Max Verstappen Red Bull-Honda 1:05.412 37 2 Daniel Ricciardo McLaren-Mercedes 1:05.748 0.336 35 3 Esteban Ocon Alpine-Renault 1:05.790 0.378 35 4 Lewis Hamilton Mercedes 1:05.796 0.384 35 5 Fernando Alonso Alpine-Renault 1:05.827 0.415 39 6 Sebastian Vettel Aston Martin-Mercedes 1:05.934 0.522 38 7 Lando Norris McLaren-Mercedes 1:05.994 0.582 39 8 Lance Stroll Aston Martin-Mercedes 1:06.079 0.667 36 9 Sergio Perez Red Bull-Honda 1:06.089 0.677 36 10 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo-Ferrari 1:06.145 0.733 36 11 Carlos Sainz Ferrari 1:06.147 0.735 39 12 Valtteri Bottas Mercedes 1:06.251 0.839 32 13 Charles Leclerc Ferrari 1:06.270 0.858 39 14 Kimi Raikkonen Alfa Romeo-Ferrari 1:06.297 0.885 41 15 Yuki Tsunoda AlphaTauri-Honda 1:06.451 1.039 39 16 George Russell Williams-Mercedes 1:06.628 1.216 39 17 Mick Schumacher Haas-Ferrari 1:06.886 1.474 29 18 Nikita Mazepin Haas-Ferrari 1:07.404 1.992 30 19 Nicholas Latifi Williams-Mercedes 1:07.669 2.257 32 20 Pierre Gasly AlphaTauri-Honda No Time 0

PL1 - I TORI ALZANO LA VOCE Il weekend inizia nel segno dei padroni di casa, con Max Verstappen che ottiene il miglior tempo nella prima sessione di prove libere del GP Stiria. L'olandese precede l'AlphaTauri di un eccellente Pierre Gasly, capace di mettersi dietro le due Mercedes. Velocissimo anche il compagno di squadra del francese, Yuki Tsunoda, sorprendentemente quinto. Più indietro le Ferrari, per il momento ferme ai confini della top10.

F1 GP STIRIA 2021, RISULTATI PL1