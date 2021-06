DOMINIO VERSTAPPEN In un Gran Premio di Stiria decisamente lineare, come da pronostico vince Max Verstappen. Ormai completato il sorpasso prestazionale sulla Mercedes di Lewis Hamilton, il talento olandese ha vinto la gara di casa al Red Bull Ring infliggendo distacchi pesanti e senza mai essere davvero impensierito dal diretto rivale per il titolo. Mentre il gap in classifica sale a 18 punti, nelle retrovie è lotta senza quartiere per il ruolo di terza forza: Norris è il primo degli altri, ma attenzione alle risposte trovate dalla Ferrari, apparsa ben più competitiva sul passo gara rispetto alle ultime uscite e finalmente capace di rosicchiare punti alla McLaren (fuori dalla top-10 con Ricciardo). Di questo e altro abbiamo parlato live sulla nostra pagina Instagram @MotorBoxSport per un primo commento alla domenica di gara del Gp di Stiria 2021.

F1 GP STIRIA 2021: IL VIDEO COMMENTO DELLA GARA IN DIRETTA INSTAGRAM