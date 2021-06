LIVE SPIELBERG F1 La Formula 1 entra nel vivo della stagione con il primo trittico di gare consecutive. A pochi giorni dall'emozionante GP di Francia, Lewis Hamilton e Max Verstappen tornano l'uno contro l'altro sul circuito di proprietà della Red Bull, che ospita in questo weekend il primo di due appuntamenti consecutivi. Riuscirà la Mercedes del sette volte iridato a interrompere il trend positivo del grande rivali al titolo proprio davanti al pubblico di casa, che torna sugli spalti con 15.000 spettatori ammessi in tribuna? Scopritelo seguendo e commentando live minuto per minuto tutte le sessioni del weekend del GP di Stiria 2021, che vi raccontiamo direttamente dalla sala stampa del Red Bull Ring.

Prove libere 2 GP di Stiria 2021 live dalle 14.45 di venerdì 25 giugno. Seguile con la cronaca minuto per minuto di MotorBox.