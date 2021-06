LIVE SPIELBERG F1 La Formula 1 entra nel vivo della stagione con il primo trittico di gare consecutive. A pochi giorni dall'emozionante GP di Francia, Lewis Hamilton e Max Verstappen tornano l'uno contro l'altro sul circuito di proprietà della Red Bull, che ospita in questo weekend il primo di due appuntamenti consecutivi. Riuscirà la Mercedes del sette volte iridato a interrompere il trend positivo del grande rivali al titolo proprio davanti al pubblico di casa, che torna sugli spalti con 15.000 spettatori ammessi in tribuna? Scopritelo seguendo e commentando live minuto per minuto tutte le sessioni del weekend del GP di Stiria 2021, che vi raccontiamo direttamente dalla sala stampa del Red Bull Ring.

Prove libere 3 GP di Stiria 2021 in corso, seguile con la cronaca minuto per minuto di MotorBox.

12.45 - Norris si era inserito in quarta posizione grazie al tempo di 1:06.116, ma il suo tempo è stato cancellato per infrazione di track limit sia in curva-9 che in curva-10. L'inglesino della McLaren adesso resta diciannovesimo, a 2.2 dalla vetta.

12.44 - Hamilton si mette davanti a tutti in 1:04.369. Seconda piazza per Valtteri Bottas, che paga però 463 millesimi. Poi Verstappen e Leclerc, che sale in quarta posizione a un secondo scarso dal leader.

12.42 - Ci sono anche i due Mercedes con le Soft nuove, mentre gli uomini Red Bull per il momento attendono ai box...

12.41 - Soft nuove per Schumacher, Mazepin e Latifi, adesso raggiunti anche da Carlos Sainz e Charles Leclerc, anche loro con le Pirelli rosse. Le due Ferrari si trovano adesso in settima e nona posizione rispettivamente a 1 secondi e 1.2 secondi dalla vetta (ma con una mescola di svantaggio).

12.39 - Primi a tornare in pista con gomme nuove per l'ultimo push di questa sessione sono proprio i due Haas, non a caso quelli che erano già scesi in pista per primi al semaforo verde.

12.36 - La classifica dopo i primi 35 minuti di queste intense FP3. Abbiamo al momento solo Alonso e Raikkonen in pista.

12.33 - Hamilton migliora portandosi a 4 decimi scarsi dal grande rivale per il titolo. Seconda posizione per Lewis.

12.32 - Verstappen ancora più in alto! 1:04.971 per l'olandese che, se il monitor gomme non ci inganna, ha usato un nuovo treno di gomme morbide. 7 decimi a Gasly, poi Bottas, che si inserisce in terza piazza. Perez sale intanto in quarta posizione, primo tra i piloti con le Medium.

12.31 - Gasly! Seconda posizione per Pierre, che ieri aveva perso tutta la sessione per un problema al motore e che oggi torna in pista con una nuova MGU-H.

12.30 - Testacoda in curva-1 per Nikita Mazepin, rientrato in pista senza difficoltà dopo un po' di rally sull'erba.

12.28 - Tsunoda si prende la seconda piazza ma con le Medium! Gran bel giro per il giapponesino dell'AlphaTauri, a soli 248 millesimi da Max. Hamilton sale invece in terza

12.27 - Verstappen! Primo giro e subito davanti! 1:05.571 per l'olandese, già su tempi simili a quelli segnati ieri nel pomeriggio nonostante la pista meno gommata dopo il diluvio di questa notte.

12.26 - Si lancia adesso anche Max Verstappen, anche lui con le Soft al pari di Hamilton e Bottas.

12.25 - Hamilton chiude il primo push con gomme Soft in 1:06.464 che gli vale la sesta posizione. Con una mescola più morbida, Lewis è alle spalle di Russell.

12.24 - Sainz si inserisce in seconda posizione a 54 millesimi da un Bottas che ha segnato il miglior giro con le Soft. Leclerc si rimette in terza a 7 centesimi dal compagno.

12.22 - Bottas davanti in 1:06.212, ma con gomme Soft. Ricordiamo che il finnico pagherà tre posizioni di penalità per il testacoda di ieri in pit-lane.

12.21 - 1:06.676 per Leclerc che, a parità di gomme con Russell, non va oltre la terza posizione. Che bel giro che ha fatto l'inglese della Williams!

12.19 - Russell si mette davanti a tutti. 1:06.454 con le Pirelli gialle, le stesse usate in questo primo run anche da Leclerc e Sainz. Soft nuove per Bottas, unico a usare questa mescola insieme ai due Alfa Romeo e a Gasly.

12.17 - Si anima finalmente il Red Bull Ring: in pista adesso anche Gasly, Giovinazzi, Ricciardo, Latifi, Russell, Tsunoda, Vettel e Stroll. Ed escono dai box anche Bottas, Leclerc e Sainz.

12.14 - Continuano a fioccare le cancellazioni: Raikkonen segna il miglior crono in 1:06.778 ma va oltre il limite in curva-9. Ocon dunque si mette davanti a tutti in 1:06.980.

12.11 - Mentre anche Raikkonen si aggiunge alla compagnia (con gomme Soft nuove), intanto è Ocon a prendersi la prima posizione in 1:07.353, ma è subito battuto da Alonso. 1:07.031 per Fernando.

12.09 - Box per le due Haas, con Ocon e Alonso che danno il cambio ai due giovani colleghi. Entrambi al volante con gomme Medium nuove.

12.07 - Abbiamo già ben tre giri di Mazepin (su sei percorsi) che sono stati cancellati per track limit, giusto a riprova del fatto che il tema sarà molto caldo per tutta la giornata di oggi...

12.04 - Gomme Hard nuove per Mick e Nikita, con il tedesco per il momento più rapido di un decimino. 1:11.238 per il figlio del mitico Michael, ma i tempi sono ancora molto molto alti rispetto alle attese.

12.02 - Primi in pista Schumacher e Mazepin, per adesso gli unici al lavoro.

12.01 - Uno dei grandi temi di ieri è stato quello dei track limit in curva-9 e curva-10. E l'impressione è anche che oggi in qualifica avremo tanti giri cancellati...

12.00 - Semaforo verde! Si parte per la terza e ultima sessione di prove libere del Gp di Stiria 2021.

11.55 - La notizia di stamattina, intanto, è quella dell'arrivo in calendario del circuito di Igora Drive a sostituire il (dimenticabile) autodromo di Sochi dal Gp di Russia 2023. Qui tutti i dettagli con il nostro Luca Manacorda.

11.50 - Parliamo subito di meteo, particolarmente importante dopo il diluvio arrivato ieri sera un'oretta dopo la fine delle PL2. La Fia parla del 40% di rischio pioggia ma per il momento c'è un bel sole e qualche graziosa nuvoletta sopra le nostre teste. 21 gradi l'aria, 45 l'asfalto.

11.45 - Buongiorno a tutti voi, cari lettori di MotorBox.com! Siamo in diretta per raccontarvi le prove libere 3 del Gp di Stiria 2021, live dalla sala stampa del Red Bull Ring. Ancora 15 minuti e poi semaforo verde per un ultima ora di free practice fondamentale per qualifiche e gara.