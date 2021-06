GP AUSTRIA IN TV Torna anche quest'anno il doppio appuntamento del Red Bull Ring, con la pista di proprietà dell'omonimo colosso austriaco che ha rilevato il posto occupato in calendario dal Gran Premio della Turchia e ospiterà anche nel 2021, dopo l'esperienza 2020, il Gran Premio della Stiria. Max Verstappen approccia nel migliore dei modi una delle sue piste favorite, ossia con il primo posto in classifica dopo la dirompente vittoria del Paul Ricard, e con 12 punti di margine su Lewis Hamilton. L'obiettivo è di dilatare il vantaggio sfruttando al massimo le due gare di casa del suo team. A cercare di infilarsi tra i due ci saranno in primis i rispettivi compagni, Sergio Perez e Valtteri Bottas, ma occhio perché sulla brevissima pista alpina i tempi saranno ravvicinati e potrebbero inserirsi nelle zone alte anche Ferrari (con Leclerc e Sainz in cerca di riscatto dopo l'opaca prestazione transalpina), McLaren (con un Norris in formissima e un Ricciardo in ripresa) e, perché no, i vari Gasly (AlphaTauri), Alonso (Alpine) e Vettel (Aston Martin).

Gli appassionati delle quattro ruote potranno seguire l'evento in diretta su Sky Sport F1 HD, dalle prove libere alla gara, e per chi non è abbonato a Sky c'è la possibilità di seguire i nostri accurati LIVE su Motorbox, che vi accompagneranno minuto per minuto da prima dello spegnimento dei semafori fino a dopo la bandiera a scacchi di ogni sessione. Infine, c'è la possibilità di vedere l'evento in differita in chiaro anche su TV8 al canale 8 del digitale terrestre.

COME SEGUIRE LA FORMULA 1 IN DIRETTA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT F1 HD E WEB SU MOTORBOX.COM

Venerdì 25 giugno

Prove libere 1: 11.30 – 12.30 (Live MotorBox dalle ore 11.15)

Prove libere 2: 15.00 – 16.00 (Live MotorBox dalle ore 14.45)

Sabato 26 giugno

Prove libere 3: 12.00 – 13.00 (Live MotorBox dalle ore 11.45)

Qualifiche: 15.00 – 16.00 (Live MotorBox dalle ore 14.45)

Domenica 27 giugno

Gara: 15.00 (Live MotorBox dalle ore 14.45)

COME SEGUIRE LA FORMULA 1 IN CHIARO? GLI ORARI IN DIFFERITA SU TV8

Sabato 26 giugno

Qualifiche: 18.30

Domenica 27 giugno

Gara: 19.30

TUTTO SUL GP DI STIRIA 2021

Il primo Gran Premio di Stiria è dello scorso anno, ma il primo Gran Premio d'Austria sul tracciato di Spielberg - ex Osterreichring e attuale Red Bull Ring - risale al 1970, quando si correva sulla versione più lunga della pista. Quella fu la seconda edizione della gara, visto che nel 1964 si disputò un GP nella vicinissima Zeltweg, nome iconico spesso sovrapposto a quello della pista dove domenica scorsa si è svolto il 33° GP d'Austria, mentre la prossima si disputerà il primo Gran Premio della Stiria di sempre. Sulla versione attuale della pista si corse per la prima volta dal 1997 al 2003, poi di nuovo dal 2014, quando l'impianto si presentò totalmente rinnovato nelle infrastrutture grazie all'impegno della Red Bull che oggi gli dà il nome e ne detiene la proprietà. La pista, lunga 4.318m, è la terza più breve del mondiale dopo Monaco e Interlagos eppure, grazie ai lunghi rettilinei e alle curve sinuose, è il tracciato dove si gira più velocemente: 1'05''619 è il record in gara di Carlos Sainz ottenuto lo scorso anno con la McLaren, mentre quello in qualifica è stato ritoccato nel GP d'Austria 2020 da Valtteri Bottas, primo uomo a scendere sotto i 63 secondi sul tracciato alpino: 1'02''939 per il finlandese che ha girato meglio del compagno Lewis Hamilton di appena 12 millesimi.

Un weekend di temporali e rovesci, quello atteso tra le colline austriach nel primo dei due weekend che interesseranno il Red Bull Ring. Se venerdì non dovrebbero esserci dubbi circa i rovesci, qualche chance di correre senza pioggia si nutrono sia per sabato che per domenica. Le temperature saranno comunque accettabili. Di seguito il dettaglio da weather.com.

Giovedì 25 giugno: temperature: max 24°, min 14; temporale, precipitazioni 90%, umidità 60%, vento 8 km/h.

Sabato 26 giugno: temperature: max 23°, min 13°; rovesci, precipitazioni 70%, umidità 56%, vento 8 km/h.

Domenica 27 giugno: temperature: max 24°, min 13°; rovesci, precipitazioni 70%, umidità 54%, vento 8 km/h.