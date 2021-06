MAX INARRESTABILE Terza pole position consecutiva per Max Verstappen, sempre più chiaramente l'uomo da battere in questo bellissimo campionato del mondo 2021 di Formula 1. Il pilota olandese si conferma veloce, preciso, cattivo tra le pieghe della pista di casa Red Bull, mettendosi ancora una volta alle spalle il campione in carica Hamilton. Dal canto suo, la Mercedes ci prova, mette a posto il setup e completa addirittura tre tentativi da qualifica in Q3 senza però riuscire a battere il grande rivale per il titolo. Lewis, anzi, finisce anche dietro a Bottas, comunque retrocesso per l'incidente in pit-lane delle prove libere 2.

DIFFICOLTÀ FERRARI La Ferrari invece non sorride: mentre Norris si prende la pole position del gruppo di mischia (partirà terzo), Leclerc è battuto anche da Gasly e chiude con il settimo tempo. Ancora peggio è andata a Sainz, addirittura dodicesimo ed escluso in Q2, anche se comunque più rapido dell'altra McLaren di Daniel Ricciardo. Ma si tratta di un altro weekend difficile o di una Rossa che si è concentrata maggiormente sulla gara per evitare di fare la fine del Paul Ricard? Di questo e altro abbiamo parlato nella nostra consueta diretta Instagram sulla pagina @MotorBoxSport insieme agli amici di @Formu1a.uno.

