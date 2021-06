VERSTAPPEN UOMO DA BATTERE Il primo giorno di attività in pista al Red Bull Ring segna il rinnovamento dell'ormai classica sfida tra Red Bull e Mercedes. Max Verstappen è il più rapido in entrambe le sessioni di prove libere - disputate sull'asciutto nonostante le previsioni di pista bagnata almeno nel pomeriggio - ma è Lewis Hamilton in realtà ad aver ottenuto il giro più veloce di giornata (poi cancellato per infrazione dei track limit in curva-10). Giornata positiva anche per la Ferrari che, a scapito di tempi che hanno portato Leclerc e Sainz fuori dalla top-10, ha comunque lavorato in ottica gara non cercando il tempo sul giro da qualifica. Un venerdì dunque sottotraccia per gli ingegneri del Cavallino, che si sono concentrati sul setup per provare a risolvere i problemi di gestione gomme che hanno condizionato la corsa francese. Di questo e altro abbiamo parlato live sulla nostra pagina Instagram @MotorBoxSport insieme ad Amos Laurito per un primo commento al venerdì di libere del Gp di Stiria 2021.

F1 GP STIRIA 2021: IL VIDEO COMMENTO DELLE PROVE LIBERE IN DIRETTA INSTAGRAM