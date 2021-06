RED BULL RING ATTO PRIMO Primo dei due weekend consecutivi in programma sul circuito austriaco per la F1, impegnata in questo weekend nel GP Stiria che sostituisce l'annullato GP Canada. Con questa denominazione si è già corso il secondo gran premio dello scorso anno, quando la pole position e la vittoria andarono a Lewis Hamilton.

PL1 - I TORI ALZANO LA VOCE Il weekend inizia nel segno dei padroni di casa, con Max Verstappen che ottiene il miglior tempo nella prima sessione di prove libere del GP Stiria. L'olandese precede l'AlphaTauri di un eccellente Pierre Gasly, capace di mettersi dietro le due Mercedes. Velocissimo anche il compagno di squadra del francese, Yuki Tsunoda, sorprendentemente quinto. Più indietro le Ferrari, per il momento ferme ai confini della top10.

F1 GP STIRIA 2021, RISULTATI PL1