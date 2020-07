LA STORIA Il Gran Premio d’Austria è una delle gare storiche del campionato del mondo di Formula 1. Il Gp si è disputato infatti in ben 32 occasioni e sempre tra le colline della Stiria. La storia del Red Bull Ring che oggi ospita la gara austriaca è comunque singolare perché, dopo essere stato sede del primo Gp nientemeno nel 1970, ha poi cambiato varie volte layout e nome, pur restando formalmente sempre lo stesso tracciato situato nei pressi del villaggio di Spielberg. Le prime due edizioni del Gp, datate 1963 e 1964, si sono invece tenute nel vicinissimo aerodromo di Zeltweg. Il Gran Premio d’Austria è tornato in calendario nel 2014 dopo dieci anni di pausa dopo che l’impianto è stato acquistato e ammodernato con strutture avveniristiche dalla Red Bull, che oggi dà anche il nome a quello che una volta era noto come Osterreichring e poi A1-Ring. Nelle ultime stagioni è stata proprio la scuderia di casa a imporsi a sorpresa con Max Verstappen, vincitore sia nel 2018 che nel 2019, mentre il doppio appuntamento del 2020 ha visto un ritorno al comando delle Mercedes capaci di imporsi con Bottas nel Gp d'Austria e Hamilton nel Gp di Stiria di 7 giorni dopo.

ALBO D'ORO GP AUSTRIA F1

Anno Sede Gp Pilota Team 1963 Aerodromo Zeltweg Jack Brabham Brabham-Climax 1964 Aerodromo Zeltweg Lorenzo Bandini Ferrari 1970 Osterreichring Jacky Ickx Ferrari 1971 Osterreichring Jo Siffert Brm 1972 Osterreichring Emerson Fittipaldi Lotus-Ford Cosworth 1973 Osterreichring Ronnie Peterson Lotus-Ford Cosworth 1974 Osterreichring Carlos Reutemann Brabham-Ford Cosworth 1975 Osterreichring Vittorio Brambilla March-Ford Cosworth 1976 Osterreichring John Watson Penske-Ford Cosworth 1977 Osterreichring Alan Jones Shadow-Ford Cosworth 1978 Osterreichring Ronnie Peterson Lotus-Ford Cosworth 1979 Osterreichring Alan Jones Williams-Ford Cosworth 1980 Osterreichring Jean-Pierre Jabouille Renault 1981 Osterreichring Jacques Laffite Ligier-Matra 1982 Osterreichring Elio De Angelis Lotus-Ford Cosworth 1983 Osterreichring Alain Prost Renault 1984 Osterreichring Niki Lauda McLaren-TAG Porsche 1985 Osterreichring Alain Prost McLaren-TAG Porsche 1986 Osterreichring Alain Prost McLaren-TAG Porsche 1987 Osterreichring Nigel Mansell Williams-Honda 1997 A1-Ring Jacques Villeneuve Williams-Renault 1998 A1-Ring Mika Hakkinen McLaren-Mercedes 1999 A1-Ring Eddie Irvine Ferrari 2000 A1-Ring Mika Hakkinen McLaren-Mercedes 2001 A1-Ring David Coulthard McLaren-Mercedes 2002 A1-Ring Michael Schumacher Ferrari 2003 A1-Ring Michael Schumacher Ferrari 2014 Red Bull Ring Nico Rosberg Mercedes 2015 Red Bull Ring Nico Rosberg Mercedes 2016 Red Bull Ring Lewis Hamilton Mercedes 2017 Red Bull Ring Valtteri Bottas Mercedes 2018 Red Bull Ring Max Verstappen Red Bull-Tag Heuer 2019 Red Bull Ring Max Verstappen Red Bull-Honda 2020 Red Bull Ring Valtteri Bottas Mercedes

