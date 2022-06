Gli ascolti tv del GP Canada 2022

FATTORI POSITIVI Dopo il calo del GP Azerbaijan, penalizzato dalla prematura uscita di scena delle Ferrari, gli ascolti tv della F1 tornano a salire con uno degli appuntamenti tradizionalmente più seguiti. Grazie al fuso orario che fa sì che la gara si disputi nella serata italiana e a una Ferrari positiva divisa tra la lotta per la vittoria di Carlos Sainz e la rimonta di Charles Leclerc, il GP Canada ha raccolto un buon numero di spettatori sia per la trasmissione satellitare sia per quella digitale che è risultata addirittura il programma più visto della sera, nonostante si trattasse di una differita, seppur solo di 90 minuti.

I DATI Partendo dalla diretta delle 20 sui canali di SkySport, sono stati in totale 1.380.000 gli spettatori medi, per il 9,1% di share. A questi si sono aggiunti i 2.357.000 telespettatori della differita di Tv8, che ha totalizzato il 15,2% di share e battuto la fiction 'Mina Settembre' trasmessa su Rai1 e fermatasi a 2.169.000 spettatori. Il totale della gara di Montreal è così superiore ai 3,7 milioni, avvicinandosi a quel muro dei 4 milioni che rappresenta l'eccellenza per l'attuale format di trasmissione della F1 e che recentemente era stato superato dal GP Monaco, il quale aveva però goduto di doppia diretta.

PROSSIMI APPUNTAMENTI La F1 tornerà di scena tra due settimane con il GP Gran Bretagna, in programma alle 16 ora italiana con diretta esclusiva su SkySport. Nel prossimo weekend sarà invece di scena nuovamente la MotoGP con il GP Olanda: ieri il GP Germania è stato seguito da 560.000 persone su Sky Sport e da 988.000 su Tv8, per uno share totale del 12,5%.

Pubblicato da Luca Manacorda, 20/06/2022