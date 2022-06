F1, Nico Rosberg stronca Carlos Sainz: "Non ha quello che serve per essere campione"

Il passo di Carlos Sainz nel GP Canada, che ha chiuso – non senza rimpianti – la gara di Montreal al secondo posto mettendo sotto pressione costante Max Verstappen sul finale, non ha convinto proprio tutti. Nonostante la chiara dimostrazione di crescita dello spagnolo nella comprensione e nel feeling di guida al volante della F1-75, Nico Rosberg è infatti convinto che il pilota della Ferrari non abbia le stigmate del campione.

F1 GP Canada 2022, Montreal: la lotta negli ultimi giri tra Verstappen (Red Bull) e Sainz (Ferrari)

CARLOS LONTANO DA CHARLES Interpellato sul tema dai colleghi inglesi di Sky Sports, l’iridato 2016 ha espresso il suo parere sulle chance di titolo del madrileno: “Sainz ha dimostrato di essere un buon pilota per la Ferrari, ma al momento non ha quello che serve per essere Campione del mondo. Ed è una questione di performance, perché Leclerc è riuscito a batterlo praticamente in ogni gara di questa stagione. Dunque, penso che debba ancora fare un bel po’ di progressi per essere sullo stesso livello di Charles. Attualmente è invece abbastanza lontano e devo dire che è un po’ una sorpresa visto com’erano andate le cose lo scorso anno. Ma è anche vero che la macchina è molto diversa e che magari gli ci vuole un po’ di tempo per venirne a capo”.

MAX IMPRESSIONANTE Rosberg ha poi parlato anche di Max Verstappen, ritenuto ormai al top della forma: “Ha corso un paio di gare in cui è stato impressionante. È fiducioso, guida a un livello pazzesco ed è stato perfetto in circostante molto complicate come nelle qualifiche sul bagnato o in gara, quando tutta la pressione di Sainz sul finale non andava sottovalutata. Quando sei in macchina è una sensazione terribile, perché hai fatto tutto bene e poi, per via della Safety Car, improvvisamente hai una Ferrari alle tue spalle con tre zone Drs da sfruttare. Bastava commettere un errore anche minimo e invece Max è riuscito a gestirla in maniera perfetta”.

Pubblicato da Salvo Sardina, 22/06/2022