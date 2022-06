Fantasy F1 MotorBox 2022: i video consigli del GP Canada

La Formula 1 vola da Baku a Montreal per il nono round della stagione. Sul circuito intitolato alla memoria di Gilles Villeneuve, si riaccende la sfida tra la Red Bull di Verstappen e Perez e la Ferrari di Leclerc e Sainz, anche se la rossa rischia di dover giocare in difesa per via della sanzione in cui incapperà il monegasco, costretto a cambiare il motore dopo i problemi degli ultimi GP e, dunque, a una retrocessione in griglia. Vale dunque la pena di puntare ancora su Charles in ottica Fantasy F1?

F1 GP Canada 2022, Montreal: Charles Leclerc (Scuderia Ferrari)

IL FANTA F1 Insomma, come ogni fine settimana iridato si avvicina il momento in cui scegliere i cinque piloti e la scuderia da schierare al fantasy game ufficiale della Formula 1 (per partecipare alla lega di MotorBox non vi resta che cliccare qui, il codice d'ingresso è 1d3ccff156). E come ogni fine settimana iridato, noi proviamo a guidarvi nella giungla di crediti, quotazioni e possibili trappole in diretta Instagram sulla pagina degli amici di WikiFanta. Di seguito il link per rivivere la nostra chiacchierata live con i consigli in vista del GP Canada F1 2022.

MOTORBOX E WIKIFANTA: LA DIRETTA INSTAGRAM CON I CONSIGLI PER IL FANTASY F1

Pubblicato da Salvo Sardina, 18/06/2022