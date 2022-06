Ufficiale: Leclerc sconterà una penalità in griglia nel GP Canada

Dopo giorni di speculazioni e indiscrezioni, adesso è anche ufficiale: Charles Leclerc pagherà una penalità in griglia nel GP Canada, in programma domenica sulla pista di Montreal. Questa è la certezza al termine delle prove libere 2, dopo che la Federazione ha comunicato che i meccanici Ferrari hanno montato sulla F1-75 numero 16 la terza centralina elettronica della stagione. Una in più rispetto al numero di unità consentite dal regolamento (due) per l’intero campionato, il che porterà Charles a scontare almeno dieci posizioni di penalità sullo schieramento.

F1 GP Canada 2022, Montreal: Charles Leclerc (Scuderia Ferrari)

ALTRE SANZIONI IN ARRIVO Attenzione, però, perché nel sabato delle qualifiche potrebbero arrivare ulteriori sanzioni in griglia per il monegasco. Leclerc è infatti al limite anche con il turbocompressore – ne ha già usati tre, il massimo consentito, ma due sono andati ko a Barcellona e Baku – e dunque è assolutamente plausibile che prima delle PL3 arrivi la notizia della sostituzione dell’unità, con conseguenti altre dieci posizioni di penalità e, dunque, con l’obbligo a partire dal fondo (oltre le 15 caselle di sanzione c’è l’automatica retrocessione in coda allo schieramento).

SCORTA DI COMPONENTI La Ferrari potrebbe a quel punto approfittarne per sostituire ancora una volta la power unit dopo che, proprio alla vigilia delle prime prove libere in Canada, erano state sostituite diverse componenti. In questo modo, la rossa farebbe scorta di pezzi sulla macchina di Leclerc in vista del prosieguo della stagione. Uno stratagemma consentito dal regolamento per rimettersi al pari con Verstappen, che solo una settimana fa a Baku ha montato la seconda delle tre unità consentite in stagione. L’idea di base, insomma, è quella di sacrificare Montreal per poi avere due motori freschi da ruotare nei successivi 13 GP della stagione.

