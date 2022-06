F1 GP Canada 2022, Diretta LIVE Qualifiche

LIVE MONTREAL F1 Da Baku a Montreal, il salto è breve, almeno sul piano temporale: nel giro di pochi giorni, il paddock della Formula 1 si trasferisce infatti dall'Azerbaijan al Canada per il nono round di questo appassionante Mondiale 2022, in uno dei back-to-back logisticamente più complicati del calendario iridato. Dopo il doppio zero di domenica scorsa, il passivo in classifica dai rivali della Red Bull inizia a diventare pesante per la Ferrari e Charles Leclerc, chiamati a reagire tra le pieghe di una pista storicamente amica (qui Vettel ha trionfato nel 2018 e, poi, perso il primo posto per una contestata penalità nel 2019). Max Verstappen è però in controllo anche sul piano dell'affidabilità, e la rimonta sarà tutt'altro che semplice. Riuscirà il Cavallino a interrompere il digiuno di vittorie ormai lungo ben cinque GP? Scopritelo insieme a noi di MotorBox, seguendo e commentando live la nostra cronaca minuto per minuto di tutte le sessioni del weekend del GP Canda 2022 a Montreal, che potrebbe (come al solito) essere deciso anche dalla variabile meteo.

Qualifiche GP del Canada 2022 live dalle 21.45 di sabato 18 giugno. Seguile con la cronaca minuto per minuto di MotorBox.