SETTIMA TAPPA Dopo i bagordi monegaschi, la Formula 1 attraversa l'oceano e atterra in Canada, in uno dei posti più amati in assoluti dai piloti, anche per le possibilità di svago che offre: Montreal. Nella cittadina del Quebec si arriva con Lewis Hamilton nei panni del dominatore, avendo vinto quattro delle sei gare precedenti, ed essendo arrivato secondo nelle due vinte dal suo compagno in Mercedes, Valtteri Bottas. A Monaco però tra i due si è riuscito a inserire Sebastian Vettel con la Ferrari, che qui lo scorso anno vinse il GP davanti proprio a Bottas e Verstappen. Oggi la Ferrari ci arriva con tutt'altre prospettive rispetto a 12 mesi fa, lontana in classifica e nelle prestazioni, ma la monoposto di Maranello si era molto ben sposata lo scorso anno con le caratteristiche del tracciato sull'Ile de Notre Dame. Non bisogna però trascuarare le Red Bull, in crescita e con un Max Verstappen intenzionato a riprendersi la terza piazza iridata, e l'altro ferrarista Charles Leclerc, che lo scorso anno fu decimo con la Sauber.

IL CIRCUITO Il tracciato è un semi-cittadino ricavato su una delle due isole site ai confini orientali della città di Montreal. Accanto al bacino idrico che ospità le gare di canottaggio ai Giochi Olimpici del 1976, si srotolano i due lunghi rettilinei del tracciato, intervallati da una chicane leggendaria, principale punto di sorpasso e comprensiva del temutissimo "wall of champions", dove più di un campione in passato si è stampato con la propria vettura. Negli ultimi anni il raggio di curva, diventato più dolce, ha evitato i tanti incidenti del passato ma occorre ancora oggi sfiorare il muretto per perdere meno tempo possibile e piombare sul traguardo con la giusta traiettoria. La pista, molto scorrevole, si sviluppa per 4.361 metri ed è in calendario dal 1978, quando prese il posto del tracciato di Mosport, in Ontario. Da allora in due sole occasioni è saltato l'appuntamento canadese: nel 1987 e nel 2009.

I NUMERI Sul tracciato di Montreal si sono disputati 39 GP di Formula 1, quello di quest'anno sarà dunque il 40°, nonché i 50° apputnamento con il Gran Premio del Canada. Le altre 10 edizioni si sono disputate a Mosport (8) e Mont Tremblant (2) tra il 1967 e il 1977. Il pilota che ha più volte trionfato nell'appuntamento canadese è Michael Schumacher, con sette affermazioni, ma Lewis Hamilton può quest'anno raggiungere il record del kaiser, essendo a quota 6. Tra i piloti in attività hanno vinto a Montreal anche Vettel, due volte, Raikkonen, Kubica e Ricciardo, una volta. Tra le auto invece si contano 11 affermazioni della Ferrari, 9 della McLaren, 7 della Williams e 3 della Mercedes. Schumi è anche il re delle pole in Canada, ma stavolta già raggiunto da Hamilton a quota 6, con Sebastian Vettel che è partito 4 volte al palo a Montreal.

IL METEO Clima sereno e poche possibilità di pioggia attendono i piloti a Montreal, dove il caldo potrebbe essere un importante parametro con cui confrontarsi per tutti in griglia. Le temperature previste per il fine settimanane sono da primavera inoltrata: pochissimo vento e umidità sotto il 50% per tutto il weekend, secondo i dati di weather.com

Giovedì 7 giugno – Per lo più soleggiato, 0% possibilità di precipitazioni, temperature 12-24°C.

Sabato 8 giugno – Per lo più soleggiato, 0% possibilità di precipitazioni, temperature 13-23°C.

Domenica 9 giugno – Per lo più soleggiato, 0% possibilità di precipitazioni, temperature 16-27°C.

