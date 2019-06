SETTIMA TAPPA Dopo la mondanità monegasca, la Formula 1 attraversa l'oceano e atterra in Canada, a Montreal, in una delle città più amate in assoluto dai piloti per le tante possibilità di svago che offre. Nella cittadina del Québèc si arriva con Lewis Hamilton nei panni del dominatore (quattro successi nelle sei gare precedenti). A inseguirlo, in primis, il suo compagno Valtteri Bottas (due vittorie per lui) ma a Monaco tra i due si è riuscito a inserire Sebastian Vettel con la Ferrari, che qui lo scorso anno vinse il GP davanti allo stesso Bottas e a Verstappen. Le aspettative della Ferrari per questo weekend sono buone, ma ben diverse rispetto a 12 mesi fa, vista la lontananza con la Mercedes sia in classifica che nelle prestazioni. Ciò nonostante la monoposto di Maranello si era molto ben sposata nel 2018 con le caratteristiche del tracciato dell'Ile de Notre Dame. Non bisogna però trascuarare le Red Bull, in crescita e con un Max Verstappen intenzionato a riprendersi la terza piazza iridata, e l'altro ferrarista Charles Leclerc, che lo scorso anno fu decimo con la Sauber. La verità, in ogni caso, la saprete solo leggendo qua sotto la nostra cronaca live che vi accompagnerà per tutto il weekend del Gran Premio del Canada.

La sessione LIVE delle Prove libere 2 del Gran Premio del Canada 2019 inizierà a breve, segui la nostra cronaca minuto per minuto a partire dalle ore 19.45.