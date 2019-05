Autore:

La Redazione

OLTREOCEANO Dopo i primi due Gp europei della stagione, la Formula 1 lascia temporaneamente il Vecchio Continente per approdare sull'altra sponda dell'Atlantico. L'appuntamento è uno di quelli più attesi del campionato, perché il Circuit Gilles Villeneuve di Montreal è storicamente uno dei tracciati che regala corse emozionanti e spettacolari. E trattandosi di una pista "di motore" e poco esigente sul piano del carico aerodinamico richiesto, potremmo anche attenderci una gara molto combattuta tra Mercedes e Ferrari, finestra di temperatura delle gomme permettendo...

COSÌ IN TV Con sei ore di fuso orario rispetto all'Italia, la programmazione tv del Gran Premio del Canada è ovviamente diversa rispetto a quella cui le gare in Europa ci hanno abituati. Si partirà venerdì 7 giugno con le prime prove libere in diretta esclusiva su Sky Sport F1 HD alle 16.00, mentre il semaforo verde della seconda sessione scatterà alle 20.00. Sabato 8 giugno sarà la volta delle prove libere e della qualifica, previste rispettivente alle 17.00 e alle 20.00. Alle 20.10, invece, lo spegnimento dei semafori del Gp del Canada, domenica 9 giugno. Tutte le sessioni saranno raccontate in diretta testuale anche da MotorBox, con Tv8 che trasmetterà invece qualifiche e gara in leggera differita.

ORARI SKY SPORT F1 (DIRETTA)

Venerdì 7 giugno

Prove libere 1: 16.00 – 17.30

Prove libere 2: 20.00 – 21.30

Sabato 8 giugno

Prove libere 3: 17.00 – 18.00

Qualifiche: 20.00 – 21.00

Domenica 9 giugno

Gara: 20.10

ORARI TV8 (DIFFERITA)*

Qualifiche: sabato 8 giugno, ore 21.30

Gara: domenica 9 giugno, ore 21.30

*Il palinsesto è soggetto a cambiamenti

ORARI MOTORBOX (CRONACA LIVE TESTUALE)

Venerdì 7 giugno

Prove libere 1: dalle 15.45

Prove libere 2: dalle 19.45

Sabato 8 giugno

Prove libere 3: dalle 16.45

Qualifiche: dalle 19.30

Domenica 9 giugno

Gara: dalle 19.30