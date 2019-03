SPAGNA E CANADA Aveva già comunicato nelle scorse settimane le mescole scelte per i primi quattro Gran Premi della stagione 2019 di Formula 1. Adesso la Pirelli rende note le scelte per le gare in Spagna, la prima in calendario nel Vecchio continente, e in Canada.

C1, C2 E C3 A BARCELLONA Il fornitore unico di pneumatici ha selezionato le mescole più dure della gamma per il Circuit de Catalunya, dove nei giorni scorsi abbiamo assistito ai test precampionato: la Hard sarà la C1, la Medium la C2, mentre la Soft la C3. Una decisione evidentemente presa nell’ottica di consentire ai piloti di spingere per tutta la gara su un tracciato storicamente molto severo sulle coperture.

SOFFICE CANADA Opposta è invece la scelta Pirelli in vista dell’asfalto stradale del Circuit Gilles Villeneuve di Montreal. Il costruttore milanese porterà infatti le sue gomme più morbide: la C3 sarà la Hard, mentre C4 e C5 (corrispondente grossomodo alla Hypersoft dello scorso anno) saranno rispettivamente colorate di giallo e rosso in qualità di Medium e Soft. Prima dell’appuntamento in Québec ci sarà il Gp di Montecarlo, evento in cui probabilmente assisteremo al debutto stagionale della C5.