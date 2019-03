Autore:

Salvo Sardina

TOP TEAM VICINI La Pirelli ha comunicato la scelta gomme di team e piloti in vista del Gran Premio d’Australia 2019, di scena a Melbourne nel weekend del prossimo 17 marzo. Mercedes, Ferrari e Red Bull sono molto vicine nella selezione delle mescole che il fornitore di pneumatici porterà a Melbourne. I big del mondiale di Formula 1 porteranno infatti lo stesso quantitativo di Hard, Medium e Soft, ad eccezione del ferrarista Charles Leclerc.

C2, C3 E C4 Per l’appuntamento inaugurale del campionato la Pirelli ha selezionato le mescole C2, C3 e C4, che avranno rispettivamente colorazione bianca, gialla e rossa, un po’ come già visto nel corso dei test di Barcellona. Escluse, almeno per il momento, le più dure C1 e le vecchie Hypersoft dello scorso anno, le C5 che probabilmente vedremo debuttare non prima di Montecarlo.

LECLERC DIFFERENZIA Le scuderie di vertice hanno puntato sugli stessi treni di gomme: un solo set di Hard, tre di Medium e nove di Soft per Lewis Hamilton, Valtteri Bottas, Sebastian Vettel, Max Verstappen e Pierre Gasly. Solo Charles Leclerc fa qualcosa di diverso, con un set in più di “bianche” e uno in meno di “gialle”, certamente utile per effettuare delle prove comparative al venerdì con il compagno di squadra. Da sottolineare anche la scelta della Renault, unica squadra a optare per ben dieci treni di “rosse” Soft.