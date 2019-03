Autore:

Salvo Sardina

SORPRESA Louis Camilleri aveva promesso una gustosa novità sul “vestito” indossato dalla Ferrari nel Gran Premio d’Australia. “A Melbourne ci sarà una sorpresa per i nostri tifosi”, aveva spiegato l’amministratore delegato della Ferrari direttamente dal Salone di Ginevra, spiegando anche la decisione di abbandonare – anche se solo temporaneamente – i loghi di Mission Winnow, il programma di ricerca e innovazione tecnologica promosso dalla Philip Morris finito però nella lente d’ingrandimento delle associazioni dei consumatori.

NIENTE MISSION WINNOW Così, mentre il Codacons chiedeva all’autorità Antitrust di aprire un fascicolo ed eventualmente sequestrare le Rosse di Maranello, anche in Australia si indagava su una possibile violazione delle leggi – che proibiscono la sponsorizzazione di prodotti legati all’industria del tabacco – dello stato di Vittoria, di cui Melbourne è capitale. Proprio per evitare beghe legali di ogni tipo, la Ferrari e Philip Morris hanno quindi optato per un provvisorio cambio di livrea e di nome nella entry list ufficiale Fia. Ed è qui che entra in scena la camilleriana “sorpresa per i tifosi”: sulla carrozzeria e sulle tute degli uomini del Cavallino comparirà la scritta “90 Years”.

90 ANNI L’anniversario è di quelli importanti ed è per questo che, oltre che nel nome dell’ultima nata di Maranello, i vertici della Rossa hanno voluto ricordarlo anche sulla livrea. Nel 2019, infatti, la Scuderia Ferrari spegnerà 90 candeline: fondata il 16 novembre 1929, la “creatura” di Enzo Ferrari iniziò la propria attività corsaiola nella Mille Miglia dell’anno successivo, con il mitico Tazio Nuvolari alla guida. Le vetture del Cavallino Rampante (che però ha fatto la sua prima apparizione solo nel 1932) erano delle Alfa Romeo, prima che, nel 1947, Ferrari decidesse di mettersi in proprio diventando direttamente un costruttore. La ricorrenza sarà festeggiata anche in maggio, con una mostra ad hoc al Museo Ferrari di Maranello.