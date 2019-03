#AUSGP Dopo mesi di chiacchiere, indiscrezioni e dubbi sulle prestazioni mostrate dai team nei test precampionato, è finalmente arrivato il momento di levare il sipario sulla stagione 2019 di Formula 1. L’appuntamento è come di consueto con il circuito cittadino di Melbourne, che ogni anno porta al debutto le nuove monoposto: una pista atipica, dove si sfreccia tra muretti e tombini, che può però dare un quadro d’insieme – anche se non perfettamente veritiero – di quello che potremo vedere nel corso del campionato. Quello che è certo è che si riaprirà l’ormai solita sfida tra Mercedes e Ferrari, con la Red Bull che spera di inserirsi nella partita con il nuovo propulsore Honda. Chi la spunterà? Scopritelo insieme alla redazione sportiva di MotorBox, che vi racconterà live minuto per minuto tutto il fine settimana del Gran Premio d’Australia 2019.

Tutti gli orari delle dirette MotorBox - Info utili e risultati del GP Australia 2019

Il Gran Premio d’Australia 2019 è LIVE su MotorBox dalle 5.30 di domenica 17 marzo.