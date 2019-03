Autore:

Salvo Sardina

21 GRAN PREMI Il 2019 della Formula 1 riparte questo fine settimana dall’Australia. Sarà Melbourne, come tradizione da oltre 20 anni, a ospitare la prima tappa di una stagione che vedrà ancora Ferrari e Red Bull provare a contendere alla Mercedes lo scettro di campione. Un giro del mondo in 21 tappe, dal 17 marzo al 1° dicembre, che toccherà quattro continenti promettendo scintille e colpi di scena. E che noi di MotorBox vi racconteremo tutto in diretta, minuto per minuto.

LIVE BLOGGING Inizieremo già nella notte tra giovedì 14 e venerdì 15 marzo, con la cronaca testuale delle prove libere del Gran Premio d’Australia. L’appuntamento sarà all’1.45 per vivere live la prima sessione del mondiale 2019 di F1. Poi, dopo una breve pausa… caffè, saremo di nuovo in diretta per raccontarvi quello che accadrà a Melbourne dalle 5.45 di venerdì mattina. Sabato sarà la volta delle prove libere 3, live dalle 3.45, ma soprattutto delle prime attesissime qualifiche della stagione che vi racconteremo in diretta dalle 6.30. Infine, il piatto forte del weekend: il Gran Premio d’Australia 2019 prenderà il via alle 6.10 di domenica 17 marzo, ma noi saremo già in cronaca per un lungo pre-gara a partire dalle 5.30 del mattino.

DIRETTA MOTORBOX Ecco nel dettaglio l’orario di tutte le sessioni del weekend del Gp d’Australia, che MotorBox vi racconterà in diretta minuto per minuto.

Venerdì 15 marzo

Prove libere 1: diretta testuale MotorBox.com dalle 1.45, semaforo verde alle 2.00.

Prove libere 2: diretta testuale MotorBox.com dalle 5.45, semaforo verde alle 6.00.

Sabato 16 marzo

Prove libere 3: diretta testuale MotorBox.com dalle 3.45, semaforo verde alle 4.00.

Qualifiche: diretta testuale MotorBox.com dalle 6.30, semaforo verde alle 7.00.

Domenica 17 marzo

Gran Premio d’Australia 2019: diretta testuale su MotorBox dalle 5.30, semaforo verde alle 6.10.