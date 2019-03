Autore:

La Redazione

TORNA LA F1 Finalmente il lungo digiuno degli appassionati è finito: nel weekend del 17 marzo si leva il sipario sul mondiale 2019 di Formula 1. Come ormai da tradizione, la prima tappa del calendario è il Gran Premio d’Australia, con le sue strade normalmente aperte al traffico che si snodano all’interno dell’Albert Park di Melbourne. Una tappa iconica, apprezzatissima anche dagli appassionati europei nonostante le immancabili levatacce del mattino, anche se il tracciato atipico spesso non dà indicazioni affidabili sulla competitività delle nuove monoposto.

COSI IN TV Il Gran Premio d’Australia, prima prova del campionato mondiale 2019 di Formula 1, sarà trasmesso in diretta esclusiva su Sky Sport F1. Qualifiche e gara saranno visibili in differita integrale anche in chiaro su TV8.

ORARI SKY SPORT F1 (DIRETTA)

Venerdì 15 marzo

Prove libere 1: 02.00

Prove libere 2: 06.00

Sabato 16 marzo

Prove libere 3: 04.00

Qualifiche: 07.00

Domenica 17 marzo

Gara: 06.10

ORARI TV8 (DIFFERITA)

Qualifiche: sabato 16 marzo, ore 14.00

Gara: domenica 17 marzo, ore 14.00