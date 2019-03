Autore:

Salvo Sardina

SHOCK Doveva essere un giorno di festa, il giovedì che sancisce ufficialmente l’inizio del mondiale di F1 con i classici incontri tra piloti e giornalisti nel paddock di Melbourne. E invece, il circus si è risvegliato in stato di shock per l’improvvisa scomparsa di uno dei suoi storici pilastri: Charlie Whiting, 66 anni, Direttore di gara dal 1997, è morto per un’embolia polmonare.

UNA VITA IN F1 Whiting ha iniziato la sua carriera in Formula 1 lavorando nel team Hesketh Racing a partire dal 1977. Dopo la chiusura della scuderia inglese, il passaggio alla Brabham di Bernie Ecclestone, per la quale lavorò fino a raggiungere il ruolo di capo meccanico del campione del mondo Nelson Piquet. Dal 1988, il passaggio all’interno della Federazione Internazionale dell’Automobile, con la nomina a Direttore di gara nel 1997.

IL CORDOGLIO La notizia ha inevitabilmente scosso il paddock di Melbourne e tutti gli addetti ai lavori. “È con grande tristezza – si legge nella nota pubblicata dal presidente Fia, Jean Todt – che apprendo dell’improvvisa morte di Charlie. Lo conoscevo da tanti anni, è stato un grande Direttore di gara, una figura centrale e inimitabile in F1 e che ha incarnato l’etica e lo spirito di questo sport fantastico. Perdiamo un amico fedele e un ambasciatore carismatico. Tutti i miei pensieri, quelli della Fia e di tutta la comunità del motorsport vanno alla sua famiglia, ai suoi amici e a tutti gli amanti della Formula 1”.

ROSS BRAWN Cordoglio anche da parte di Liberty Media per bocca del Managing Director, Ross Brawn: “Ho conosciuto Charlie all’inizio della mia vita sportiva. Abbiamo lavorato insieme come meccanici, siamo diventati amici e abbiamo passato tanto tempo insieme sulle piste di tutto il mondo. Sono stato colto da un’immensa tristezza nell’apprendere questa tragica notizia. Sono devastato, è una grande perdita non solo per me ma per tutto il mondo della Formula 1. Tutti i nostri pensieri vanno alla sua famiglia”.