Albo d'oro Gran Premio del Canada

LA STORIA Dopo alcune edizioni non valide per il Mondiale di F1, il GP Canada entra ufficialmente in calendario alla fine degli anni '60, rimanendoci costantemente fino al giorno d'oggi, salvo che in tre occasioni (1975, 1987 e 2009). Nei primi anni la gara si è disputata tra i circuiti di Mosport e Mont-Tremblant, prima di trovare la sua casa definitiva a Montreal, sul tracciato poi intitolato alla memoria del grande Gilles Villeneuve. Sono tanti i piloti ad aver colto il successo tra i muretti canadesi, ma i dominatori assoluti con ben sette vittorie a testa sono Michael Schumacher e Lewis Hamilton. La McLaren è la scuderia più vincente, con 13 trionfi contro i 12 della Ferrari.

ALBO D'ORO GP CANADA F1

Anno Sede Gp Pilota Team 1967 Mosport Jack Brabham Brabham-Repco 1968 Mont-Tremblant Denny Hulme McLaren-Ford 1969 Mosport Jacky Ickx Brabham-Ford 1970 Mont-Tremblant Jacky Ickx Ferrari 1971 Mosport Jackie Stewart Tyrrel-Ford 1972 Mosport Jackie Stewart Tyrrel-Ford 1973 Mosport Peter Revson McLaren-Ford 1974 Mosport Emerson Fittipaldi McLaren-Ford 1976 Mosport James Hunt McLaren-Ford 1977 Mosport Jody Scheckter Wolf-Ford 1978 Montreal Gilles Villeneuve Ferrari 1979 Montreal Alan Jones Williams-Ford 1980 Montreal Alan Jones Williams-Ford 1981 Montreal Jacques Laffite Ligier-Matra 1982 Montreal Nelson Piquet Brabham-BMW 1983 Montreal René Arnoux Ferrari 1984 Montreal Nelson Piquet Brabham-BMW 1985 Montreal Michele Alboreto Ferrari 1986 Montreal Nigel Mansell Williams-Honda 1988 Montreal Ayrton Senna McLaren-Honda 1989 Montreal Thierry Boutsen Williams-Renault 1990 Montreal Ayrton Senna McLaren-Honda 1991 Montreal Nelson Piquet Benetton-Ford 1992 Montreal Gerhard Berger McLaren-Honda 1993 Montreal Alain Prost Williams-Renault 1994 Montreal Michael Schumacher Benetton-Ford 1995 Montreal Jean Alesi Ferrari 1996 Montreal Damon Hill Williams-Renault 1997 Montreal Michael Schumacher Ferrari 1998 Montreal Michael Schumacher Ferrari 1999 Montreal Mika Hakkinen McLaren-Mercedes 2000 Montreal Michael Schumacher Ferrari 2001 Montreal Ralf Schumacher Williams-BMW 2002 Montreal Michael Schumacher Ferrari 2003 Montreal Michael Schumacher Ferrari 2004 Montreal Michael Schumacher Ferrari 2005 Montreal Kimi Raikkonen McLaren-Mercedes 2006 Montreal Fernando Alonso Renault 2007 Montreal Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 2008 Montreal Robert Kubica BMW Sauber 2010 Montreal Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 2011 Montreal Jenson Button McLaren-Mercedes 2012 Montreal Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 2013 Montreal Sebastian Vettel Red Bull-Renault 2014 Montreal Daniel Ricciardo Red Bull-Renault 2015 Montreal Lewis Hamilton Mercedes 2016 Montreal Lewis Hamilton Mercedes 2017 Montreal Lewis Hamilton Mercedes 2018 Montreal Sebastian Vettel Ferrari 2019 Montreal Lewis Hamilton Mercedes 2022 Montreal Max Verstappen Red Bull