F1 GP Canada 2022, PL1: Verstappen inizia con il piede giusto, poi Sainz e Alonso

Max Verstappen riparte da dove aveva lasciato domenica scorsa e, cioè, dalla prima posizione. Il campione del mondo in carica ha preso la miglior prestazione al termine della prima sessione di prove libere del GP Canada 2022, chiudendo con il tempo di 1:15.158. Alle sue spalle, la Ferrari di un Carlos Sainz staccato, a parità di gomme Soft, di 246 millesimi, con Fernando Alonso terzo, ma bravo a segnare il proprio miglior crono con le Pirelli medie.

NIENTE PENALITÀ PER LECLERC L'altra Ferrari, quella di Charles Leclerc, chiude invece in quinta posizione con mezzo secondo di gap dal leader e grande rivale nella lotta per il titolo iridato, proprio dietro alla Red Bull di Sergio Perez. Relativamente al monegasco, c'è da ricordare che sulla F1-75 numero 16 è stata sostituita l'intera power unit dopo il guasto di Baku, con la sola eccezione del turbocompressore, che sarà ancora quello usato a inizio stagione: il che significa che, almeno per il momento, la Ferrari ha scelto di non pagare le 10 posizioni di penalità in griglia con l'auto di Leclerc.

RISULTATI E APPUNTAMENTI La Formula 1 torna in pista nella tarda serata per la seconda sessione di prove libere del weekend del GP Canada. Appuntamento alle 22.45 per la cronaca live minuto per minuto delle PL2, in programma per le 23.00. Nell'attesa, potete cliccare qui per i risultati completi e i giri percorsi nel primo turno di free practice del weekend.

Prove libere 1 GP del Canada 2022 terminate. Rivivile con la cronaca minuto per minuto di MotorBox.

21.05 - Per il momento, ma solo per il momento, è tutto. Cari amici di MotorBox, vi ringraziamo per l'attenzione e vi diamo appuntamento alle prove libere 2 del GP Canada, che vi racconteremo stasera a partire dalle 22.45. Ciao e a più tardi!

21.02 - La classifica al termine di questa intensa prima sessione di libere del weekend di Montreal:

21.00 - Bandiera a scacchi. Finiscono qui le prove libere 1 del GP Canada 2022.

20.58 - Non un buon segnale per Leclerc che, dopo 14 giri con queste gomme, avverte via radio: ''Le gomme posteriori sono andate''.

20.57 - C'è da dire che in questa fase un po' tutti stanno girando con le Medium per una prima (inconsueta in questa sessione) simulazione gara. Il cielo in effetti è molto nuvoloso e c'è un più elevato rischio pioggia per le PL2.

20.55 - Max Verstappen comunque si lamenta di un eccessivo ''clipping'', e cioè del taglio di potenza in rettilineo dovuto al fatto che il motore elettrico scarica tutta la potenza prima della fine del dritto.

20.52 - Gran rischio per... una piccola e coraggiosa marmotta. L'animaletto ha attraversato la pista proprio mentre stava transitando ad alta velocità la Ferrari di Carlos Sainz. Per fortuna non c'è stato alcun impatto.

Watch out little friend! πŸ₯Ί



A brave groundhog makes a daring dash between Alonso and Sainz's cars#CanadianGP #F1 pic.twitter.com/L1VrUb05Js — Formula 1 (@F1) June 17, 2022

20.50 - Incomprensione tra Bottas e Gasly: il pilota dell'Alfa Romeo (questo weekend tornata alla colorazione classica bianco-rossa) si è lamentato per essere stato ostacolato dal francese dell'AlphaTauri nella chicane di curva 7.

20.47 - Poco meno di un quarto d'ora alla fine di questa sessione. Tornano in pista anche Verstappen, Sainz e Perez, ma con le Medium usate a inizio sessione.

20.44 - Intanto Fernando Alonso piazza una bella zampata e si porta, con gomme Medium, in terza posizione! 1:15.531 per lo spagnolo, che si mette a 373 millesimi da Verstappen.

20.41 - Strisciata sul muro di curva 9 per Yuki Tsunoda. Il giapponese ha lasciato una bella virgola nera sul muro, ma è riuscito a proseguire senza danni.

20.39 - Torna in pista adesso anche Charles Leclerc, al volante però con gomme Medium nuove. Il programma di lavoro del monegasco, dunque, è inverso rispetto a quello di Sainz, Verstappen e Perez.

20.36 - E adesso è ancora Max, prontamente risolto il problema con la barra antirollio, a prendersi la leadership: 1:15.158 per il campione del mondo in carica.

20.35 - Il problema di Verstappen è stato prontamente risolto: il leader del Mondiale è già tornato in pista con le sue gomme Soft che hanno solo percorso un giro lento qualche minuto fa.

20.33 - Intanto è Sainz a prendersi la leadership: 1:15.441 per il pilota spagnolo della Ferrari. Intanto Perez si è migliorato al secondo tentativo, abbassando solo di qualche millesimo il tempo segnato in precedenza con le Medium: 1:15.619 per il messicano.

20.30 - Problemino per Verstappen che, dopo essere uscito dai box con le Soft nuove, è rientrato ai box. L'olandese si è lamentato via radio di avere una regolazione non corretta della barra antirollio: ''Ho una ruota sollevata, avete visto? Incredibile''.

20.29 - Proprio Leclerc adesso si inserisce tra le due Aston Martin: 1:15.949 per il monegasco, che però ha ancora lo stesso treno di gomme Soft usato a inizio sessione.

20.26 - Nonostante il record nel primo settore, Perez non riesce a migliorarsi con le Soft. Forse un errore per il pilota messicano. Intanto, con le stesse mescole, volano le Aston Martin: Stroll è terzo, Vettel quarto.

20.23 - Perez è il primo dei piloti di vertice (se escludiamo Leclerc che le aveva già usate nel primo run), a montare le Soft per una simulazione qualifica.

20.19 - A proposito di nuove componenti: Yuki Tsunoda partirà dal fondo dello schieramento per sostituzione dell'intera power unit. Per il giapponese si tratta della quarta unità della stagione.

20.18 - Checo Perez si prende la miglior prestazione in 1:15.660, rifilando 43 millesimi al compagno a parità di gomme Medium nuove.

20.16 - Problemi per Esteban Ocon: il pilota francese è rientrato lentamente ai box con il freno anteriore destro in fiamme. Colpa di un sacchetto di plastica che ha bloccato le prese d'aria e mandato alle stelle le temperature.

Esteban Ocon limps back to the pits with a smoking front-right wheel



Debris on the circuit looks to have overheated the brakes #CanadianGP #F1 pic.twitter.com/SP5qE5sbC1 — Formula 1 (@F1) June 17, 2022

20.13 - Abbiamo anche le prime ufficiali comunicazioni Fia sulle nuove componenti montate dalla Ferrari: Leclerc ha cambiato tutta la power unit, ma non (almeno per il momento) il turbocompressore. Dunque, almeno per il momento, non ci sarà una penalità di 10 posizioni in griglia per Charles.

20.12 - Alcuni tagli della chicane finale da mettere a referto: Mick Schumacher e Alex Albon lunghi in frenata.

20.09 - Verstappen continua a martellare con questo treno di gomme Medium: 1:15.799 per l'olandese della Red Bull, che si prende 1.2 di vantaggio sul compagno Perez. Poi Leclerc, Bottas e Sainz.

20.07 - Tributo alla bandiera del Canada e alla città di Montreal che gli ha dato i natali, da parte di Nicholas Latifi. Questo è il casco del pilota Williams in questo weekend.

It's about damn time 😎@NicholasLatifi finally, finally gets to enjoy his home Grand Prix in his third season of F1! πŸ‡¨πŸ‡¦#CanadianGP #F1 pic.twitter.com/8wkuYHBUpX — Formula 1 (@F1) June 17, 2022

20.06 - Valtteri Bottas si mette al comando ma poi è subito Max Verstappen a riprendersi la leadership: 1:16.507 per il campione del mondo in carica. Per il momento Leclerc è decimo, con quasi tre secondi di gap.

20.04 - Al comando ci va Max Verstappen in 1:17.991 con gomme Medium, seguito da 1 secondo di gap proprio da Daniel Ricciardo. Già 19 auto hanno completato almeno un giro: l'unico assente all'appello è Fernando Alonso, per il momento ancora fermo ai box.

20.02 - Daniel Ricciardo è il primo a scendere in pista, seguito da Carlos Sainz. Gomme Medium per i due, mentre Charles Leclerc esordisce con le Soft.

20.00 - Semaforo verde! Si parte per le prove libere 1 del GP Canada 2022.

19.58 - Sempre a proposito di meteo, utile ricordare che c'è un forte vento che continua a far scorrere nubi più o meno minacciose sopra l'isola di Notre Dame. La situazione potrebbe peggiorare nella seconda sessione:

Current conditions 🀷 but we can confirm, it is *very* windy. #CanadianGP pic.twitter.com/YRtG3Uvm4q — BWT Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) June 17, 2022

19.55 - Cinque minuti al via delle prove libere 3. Nell'attesa, diamo uno sguardo alle gomme che Pirelli porta in pista in questo weekend: per il terzo fine settimana consecutivo, troviamo le C3, C4 e C5, le più morbide del lotto.

19.50 - Iniziamo questa diretta con uno sguardo verso il cielo, perché a Montreal incombe una minaccia pioggia che, però, almeno in questa sessione, sembra scongiurata. 25 gradi l'aria, 40 l'asfalto del Circuit Gilles Villeneuve e, per il momento, solo il 20% di rischio pioggia.

The Thursday showers have drifted away 🌧



Bright blue skies and a whole lotta fans are ready for first practice 😍



Canada, we've missed you!#CanadianGP #F1 pic.twitter.com/SmeQhyiiUW — Formula 1 (@F1) June 17, 2022

19.45 - Buona sera a tutti voi, cari lettori di MotorBox. Siamo in diretta per raccontarvi le prove libere 1 del GP Canada 2022. Tra 15 minuti il via alla prima sessione di free practice a Montreal. Pronti a seguirla insieme a noi?