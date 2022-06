F1 GP Canada 2022, Diretta LIVE Prove Libere 3

LIVE MONTREAL F1 Da Baku a Montreal, il salto è breve, almeno sul piano temporale: nel giro di pochi giorni, il paddock della Formula 1 si trasferisce infatti dall'Azerbaijan al Canada per il nono round di questo appassionante Mondiale 2022, in uno dei back-to-back logisticamente più complicati del calendario iridato. Dopo il doppio zero di domenica scorsa, il passivo in classifica dai rivali della Red Bull inizia a diventare pesante per la Ferrari e Charles Leclerc, chiamati a reagire tra le pieghe di una pista storicamente amica (qui Vettel ha trionfato nel 2018 e, poi, perso il primo posto per una contestata penalità nel 2019). Max Verstappen è però in controllo anche sul piano dell'affidabilità, e la rimonta sarà tutt'altro che semplice. Riuscirà il Cavallino a interrompere il digiuno di vittorie ormai lungo ben cinque GP? Scopritelo insieme a noi di MotorBox, seguendo e commentando live la nostra cronaca minuto per minuto di tutte le sessioni del weekend del GP Canda 2022 a Montreal, che potrebbe (come al solito) essere deciso anche dalla variabile meteo.

Prove libere 3 GP del Canada 2022 live dalle 19.45 di sabato 18 giugno. Seguile con la cronaca minuto per minuto di MotorBox.