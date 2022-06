Rosberg rifiuta il vaccino: bandito dal paddock

ACCESSO VIETATO A Monte Carlo, gli spettatori di Sky Sport - emittente per la quale veste i panni dell'opinionista - hanno visto Nico Rosberg effettuare i suoi interventi dall'appartamento che possiede nel Principato, senza unirsi agli altri giornalisti nel paddock. Un aspetto curioso di cui ora si scopre la motivazione: il campione del mondo 2016 non può più accedere ai circuiti durante i gran premi per essersi rifiutato di vaccinarsi contro il Covid-19.

VACCINO OBBLIGATORIO Come ho potuto verificare nella recente trasferta a Monte Carlo come inviato per MotorBox, pur con un progressivo allentamento delle normative anti Covid adottate a partire dalla stagione 2020, la FIA richiede ancora alcune condizioni per poter accedere al paddock, valide sia per lo staff delle scuderie sia per i giornalisti. Tra queste, quella fondamentale è aver completato un ciclo completo di vaccinazione (2 dosi) contro il coronavirus, mentre non è più obbligatorio sottoporsi a un tampone nelle ore precedenti. L'uso della mascherina è ancora fortemente consigliato, ma se non ci sono particolari situazioni di assembramento quasi nessuno la indossa più, mentre ad esempio nei test invernali di Barcellona se ne faceva un utilizzo più continuo.

LA SPIEGAZIONE DI NICO Interpellato da Sport1, Rosberg ha spiegato perché non si è vaccinato: ''Mi sono ripreso bene dall'infezione di coronavirus e quindi ho forti anticorpi. Ho anche testato regolarmente i miei anticorpi. In queste circostanze, il mio medico mi ha suggerito che la vaccinazione non avrebbe assolutamente senso''. In quanto campione del mondo, Rosberg detiene un pass permanente per il paddock della F1, che però in questo caso non è sufficiente a garantirgli la presenza ai gran premi.

Pubblicato da Luca Manacorda, 10/06/2022