IL RICONOSCIMENTO DI UN CAMPIONE DEL MONDO La sfida iridata tra Lewis Hamilton e Max Verstappen è la più accesa degli ultimi anni e sta esaltando anche Nico Rosberg, a sua volta protagonista di infuocati duelli con il britannico. Il campione del mondo 2016 ha sottolineato i meriti dei due piloti in questa battaglia che sta rendendo quella del 2021 la stagione di F1 più interessante da diversi anni a questa parte ed espresso il suo favorito nella volata che vede l'olandese approcciarsi ai cinque gran premi finali con 12 punti di vantaggio.

LIVELLO MAI VISTO Intervenuto ai microfoni di Sky Germania, Rosberg ha descritto così la sfida tra Hamilton e Verstappen, non lesinando i complimenti: ''È pazzesco. Le auto sono esattamente le stesse, i piloti sono allo stesso livello e sono in un campionato a parte. Nessuno può stare al passo con loro. Sarà molto combattuto nelle ultime gare, succederà così tanto. Non posso prevedere come andrà a finire dopo Austin, ma posso valutare dall'esterno che tipo di prestazione stanno facendo. È un livello così alto tra i due piloti, il livello più alto che la F1 abbia mai visto. Fenomenale, meritano enorme rispetto''.

F1, GP Francia 2021: Nico Rosberg

ROSBERG PUNTA SU LEWIS Come detto, Verstappen può contare su 12 punti di vantaggio dopo aver vinto il GP Stati Uniti, una gara sulla carta favorevole al rivale. Con cinque gare ancora da disputare, tra vittorie, giri veloci e la sprint race in programma a Interlagos sono ancora ben 133 i punti in palio. Rosberg indica così il suo favorito: ''In qualche modo tenderei a dire ancora Lewis. Per esperienza e perché normalmente alla fine vince sempre lui''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 29/10/2021