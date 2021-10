Incredibile episodio nelle PL2 in programma ad Austin, con i due rivali per il titolo che hanno duellato come se fossero in gara

La tensione per la lotta iridata si fa sentire su Lewis Hamilton e Max Verstappen, arrivati ai ferri corti in pista nel corso delle PL2 del GP Stati Uniti. I due si sono ritrovati a duellare ruota contro ruota e nessuno è sembrato intenzionato ad alzare il piede, fino a quando l'olandese ha desistito, non senza mostrare il dito medio al rivale e bollarlo come ''stupido idiota'' via radio.

SCARAMUCCE DEGENERATE Tutto è nato mentre Verstappen procedeva lentamente, prima di lanciarsi per un giro cronometrato. Hamilton è arrivato nettamente più veloce e lo ha superato prima dell'ultima curva del tracciato. Il pilota della Red Bull non ha gradito e ha provato a restituire la manovra al rivale arrivando alla staccata di curva 1, ma avendo la traiettoria esterna ha dovuto alzare bandiera bianca, sfogandosi poi con rabbia e sarcasmo. Di seguito il video di questo momento che rende già incandescente il fine settimana di Austin.

Pubblicato da Luca Manacorda, 22/10/2021