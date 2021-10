GP STATI UNITI IN TV Dopo la settimana di sosta torna la Formula 1 con il Gran Premio degli Stati Uniti al Circuit of the Americas di Austin. Il circus è di nuovo in Texas dopo l'anno di sosta per pandemia. Sarà la prima gara di un trittico allungato nel continente americano, dove si tornerà a correre poi il 7 novembre in Messico e il 14 novembre in Brasile. Il countdown per la fine del campionato è ufficialmente iniziato e quando mancano sei gare al termine la situazione è apertissima in entrambi i campionati, con la lotta al vertice tra Max Verstappen e Lewis Hamilton e tra Mercedes e Red Bull che infiamma. Due domeniche fa, in Turchia, abbiamo visto l'importanza degli scudieri Valtteri Bottas e Sergio Perez, entrambi finiti a podio, sarà questo il tema anche nella gara a stelle e strisce, con un plus di interesse per la corsa al terzo posto nei costruttori tra McLaren e Ferrari, divise da appena 8 punti e con Norris, Ricciardo, Leclerc e Sainz pronti a darsele a ogni curva del tortuoso tracciato di Austin.

Gli appassionati delle quattro ruote potranno seguire l'evento in diretta su Sky Sport F1 HD, dalle prove libere alla gara. Per chi non è abbonato a Sky c'è la possibilità di seguire i nostri accurati LIVE su Motorbox, che vi accompagneranno minuto per minuto da prima dello spegnimento dei semafori fino a dopo la bandiera a scacchi di ogni singola sessione. Infine, si potrà vedere l'evento in differita in chiaro anche su TV8 al canale 8 del digitale terrestre, ma in orari notturni.

F1 GP Stati Uniti 2019, Austin: il Circuit of The Americas

COME SEGUIRE LA FORMULA 1 IN DIRETTA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT F1 HD E WEB SU MOTORBOX.COM

Venerdì 22 ottobre

Prove libere 1: 18.30 – 19.30 (Live MotorBox dalle ore 18.15)

Prove libere 2: 22.00 – 23.00 (Live MotorBox dalle ore 21.45)

Sabato 23 ottobre

Prove libere 3: 20.00 – 21.00 (Live MotorBox dalle ore 19.45)

Qualifiche: 23.00 (Live MotorBox dalle ore 22.45)

Domenica 24 ottobre

Gara: 21.00 (Live MotorBox dalle ore 20.45)

COME SEGUIRE LA FORMULA 1 IN CHIARO IN DIFFERITA? GLI ORARI IN CHIARO SU TV8

Sabato 23 ottobre

Qualifiche: 1:00 (di domenica 24 ottobre)

Domenica 24 ottobre

Gara: 23.00

TUTTO SUL GP DEGLI STATI UNITI 2021

La pista di Austin, il Circuit of the Americas, è recentissima ed è stata costruita appositamente per la Formula 1. Progettato dal veterano Hermann Tilke, è considerata una delle sue creazioni più riuscite: 5.513 metri di salite, discese, curve (ben venti) e rettilinei che seguono il pendio naturale della zona sulla quale è stato costruito e ripropongono tratti iconici di altri tracciati. La curva 1 è un tornante cieco in salita, la zona tra la tre e la sei è ispirata al mitico tratto Maggotts-Becketts di Silverstone, mentre la zona dello stadio dalla curva 12-15 si rifà al tracciato di Hockenheim. C'è spazio anche per l'auto-citazione, con Tilke che ripropone dal 16 al 18 una combinazione di curve già disegnata per la pista dell'Istanbul Park. Il record del tracciato appartiene a Valtteri Bottas, che lo ha stabilito lo scorso anno per timbrare la pole con la sua Mercedes: 1'32''029.

Temperature estive attendono i piloti nel fine settimana del Gran Premio degli Stati Uniti. In Texas da venerdì a domenica il termometro salirà anche sopra i 30°, restando sempre sopra i 20°, accompagnate da sole e qualche nuvola. Di seguito il dettaglio da weather.com.

Venerdì 22 ottobre: temperature: max 31°, min 19°; soleggiato, precipitazioni 10%, umidità 56%, vento 8 km/h.

Sabato 23 ottobre: temperature: max 31°, min 20°; per lo più soleggiato, precipitazioni 20%, umidità 59%, vento 14 km/h.

Domenica 24 ottobre: temperature: max 31°, min 20°; parzialmente nuvoloso, precipitazioni 20%, umidità 63%, vento 18 km/h.

Pubblicato da Simone Valtieri, 19/10/2021