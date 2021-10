Il team principal della Red Bull getta acqua sul fuoco dopo le scintille in pista tra i due rivali per il titolo

CALMA RECUPERATA Le tensioni del venerdì tra Lewis Hamilton e Max Verstappen sembrano essersi esaurite in piste, senza strascichi fuori dall'abitacolo. L'olandese, che subito dopo il ruota a ruota nel corso delle PL2 ha insultato il rivale e mostrato il dito medio, ha minimizzato davanti ai microfoni, spiegando di non aver capito cosa stesse facendo il pilota della Mercedes. Anche Chris Horner, team principal della Red Bull, ha preferito sdrammatizzare su quanto accaduto.

F1, GP Stati Uniti 2021: il dito medio di Verstappen rivolto ad Hamilton

HORNER SCHERZA Horner ha spiegato così il suo punto di vista sull'episodio: ''Credo che non ci sia da dare molta importanza. È davvero come l'attività di un parco giochi. Max aveva passato Lewis all'inizio del giro, Lewis ovviamente sentiva che voleva passare Max alla fine di quel giro, e poi hanno girato assieme e hanno gareggiato fino alla prima curva. Poi tutto è diventato un po' confuso. Penso che Max abbia indicato che sarebbe dovuto essere il primo sulla strada! Quindi non gli darei troppo peso''.

RISULTATO NON PREOCCUPANTE La giornata di prove libere si è chiusa in chiaroscuro per la Red Bull, con Sergio Perez che ha fatto segnare il miglior tempo, mentre Verstappen si è fermato all'ottavo posto. Nessuna preoccupazione però per Horner: ''Non è riuscito a fare un giro completo. Ha abortito in curva 12, ma avevamo già abbastanza informazioni con quello che avevamo visto fino ad allora''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 23/10/2021