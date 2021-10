ATTESA ALLE STELLE (E STRISCE) Il duello per il titolo mondiale 2021 prosegue ad Austin presentando il più succoso degli antipasti. Dopo le scintille in pista durante le prove libere del venerdì, Max Verstappen e Lewis Hamilton si ritrovano appaiati in prima fila, pronti a sfidarsi fin dalla partenza del GP Stati Uniti. Gli occhi sono ovviamente puntati su curva 1 del COTA, un punto in passato spesso teatro di contatti al via e nel corso dei gran premi e che potrebbe vedere i due arrivare nuovamente ai ferri corti.

SUPERARE CURVA 1 L'argomento è stato ovviamente trattato dai due rivali nel corso della conferenza stampa che ha seguito le qualifiche. Hamilton ha cercato di scacciare via i fantasmi di un nuovo incidente: ''Spero che riusciremo a superare la prima curva e che faremo una buona gara. Non credo che si decida tutto in curva 1. Ci divertiremo e daremo tutto come vi aspettate. Non c'è una vera differenza rispetto a qualsiasi altra parte della stagione''. Il campione del mondo in carica è anche tornato su quanto accaduto venerdì pomeriggio: ''Non l'ho fatto andare largo. Ha deciso di aggirare l'esterno ed è finito largo perché stavamo lottando all'ultima curva. È stata una cosa sciocca''.

COSE CHE ACCADONO Più infastidito dalle domande a riguardo è apparso Verstappen, il quale è apparso certo di poter passare indenne la partenza: ''Ci proviamo come sempre, da professionisti. Non vedo perché dobbiamo sempre continuare a tirar fuori questo. Non siamo gli unici ad esserci toccati. Come sapete, in questo sport succedono queste cose, purtroppo, ma penso che siamo di nuovo in prima fila e tutti si aspettano solo una grande gara ed è quello che ci aspettiamo anche noi, credo, come piloti. Vogliamo solo fare una gara davvero buona''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 24/10/2021