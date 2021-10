LIVE F1 2021

LIVE AUSTIN F1 La Formula 1 inizia il suo trittico di gare nel continente americano e lo fa da Austin per l'appuntamento numero 17 della stagione. Sul Circuit Of The Americas, uno dei ''tilkodromi'' più apprezzati, si riaccende la sfida iridata tra Lewis Hamilton e Max Verstappen, ma attenzione anche alle Ferrari che, nelle ultime gare, hanno dimostrato di vivere un buon momento di forma nella lotta per il terzo posto contro la McLaren. Chi la spunterà? Scopritelo insieme a noi di MotorBox, seguendo e commentando live la cronaca minuto per minuto tutte le sessioni del weekend del Gran Premio degli Stati Uniti 2021.

Qualifiche GP degli Usa 2021 live dalle 22.45 di sabato 23 ottobre. Seguile con la cronaca minuto per minuto di MotorBox.