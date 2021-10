Anche ad Austin, si ripete il canovaccio ormai classico del Mondiale F1 2021: Lewis Hamilton contro Max Verstappen, Red Bull contro Mercedes. Un duello che, almeno nelle prove libere, è sempre stato a distanza. Fino a ieri, quando i due principali antagonisti per il titolo Piloti si sono quasi sportellati in pista al solo scopo di infastidirsi l'un l'altro (qui il video dell'accaduto). Scaramucce a parte, il venerdì di Austin ci ha dato le prime indicazioni dei rapporti di forza in campo, con la Mercedes che anche negli States sembra essere la monoposto da battere.

IL FANTA F1 Di questo e tanto altro ancora, dalle prestazioni positive di Sergio Perez al duello per il terzo posto Costruttori tra McLaren e Ferrari, abbiamo discusso nella nostra consueta diretta post prove libere, per l'occasione andata in onda nella mattinata di oggi. Insieme a noi, anche per dare i consigli in vista delle formazioni del Fantasy F1, gli amici di WikiFanta, sito specializzato in Fantacalcio e altri fantasy game, ormai nostri abituali compagni di viaggio in questa stagione. Chi vendere e chi acquistare in vista del GP numero 17 della stagione, per battere gli altri lettori di MotorBox e scalare la classifica della lega MotorBox Racing Club (codice d'ingresso 72e5dcbdc0)? Scopritelo riascoltando le nostre considerazioni durante la diretta Instagram sulla pagina @MotorBoxSport.

F1 GP USA 2021: IL VIDEO COMMENTO DELLE PROVE LIBERE IN DIRETTA INSTAGRAM E I CONSIGLI SUL FANTASY F1

Pubblicato da Salvo Sardina, 23/10/2021