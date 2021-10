TRIONFO MAX Doveva essere il weekend - forse l'ultimo considerando le caratteristiche degli ultimi tracciati in calendario - perfetto per la Mercedes di Lewis Hamilton, ma a vincere il GP degli Stati Uniti sul Circuit of the Americas di Austin è stato invece Max Verstappen. L'olandese, che non ha avuto vita facile e si è visto attaccato dal rivale inglese sin dalla partenza, guadagna altri sei punti e va in fuga in classifica Piloti. Chiude il podio Sergio Perez, seguito dalla Ferrari di Charles Leclerc, che si conferma in un buono stato di forma da quando, nel GP di Russia, ha fatto il suo debutto il nuovo sistema ibrido della power unit di Maranello. Di questo e tanto altro ancora abbiamo parlato nella nostra analisi a caldo del GP degli Stati Uniti 2021 sulla pagina Instagram @MotorBoxSport. Di seguito il video per rivivere il commento in diretta:

VEDI ANCHE

F1 GP USA 2021: IL VIDEO COMMENTO DELLA GARA IN DIRETTA INSTAGRAM

Pubblicato da Salvo Sardina, 25/10/2021