ROUND 19 GP USA Ci siamo: il titolo Mondiale è a un passo dall'assegnazione. Nel 19° e terz'ultimo round iridato 2019, il Gran Premio degli Stati Uniti ad Austin, a Lewis Hamilton basta un niente per sedersi per la sesta volta in carriera sul trono di dominatore della Formula 1, a solo un titolo da Michael Schumacher. Nel fine settimana si correrà infatti al Circuit Of The Americas e il leader del mondiale punterà in primis a non perdere 22 punti da Valtteri Bottas per assicurarsi il trionfo, e poi in contemporanea a vincere un appuntamento che ha già fatto suo ben sei volte (5 ad Austin e 1 a Indianapolis). Sulla sua strada troverà, oltre al compagno in Mercedes, anche l'agguerritissima coppia Ferrari composta da Charles Leclerc - a caccia della settima pole consecutiva - e Sebastian Vettel. Non è da sottovalutare, come sempre, Max Verstappen, che con la sua Red Bull può fare bene soprattutto nella parte mista del COTA.

IL CIRCUITO La pista di Austin, il Circuit of the Americas, è di recentissima costruzione ed è stata costruita appositamente per la Formula 1. Progettato dal solito Hermann Tilke, è considerata una delle sue creazioni più riuscite: 5.513 metri di salite, discese, curve (ben venti) e rettilinei che seguono il pendio naturale della zona sulla quale è stato costruito e ripropongono tratti iconici di altri tracciati. La curva 1 è un tornante cieco in salita, la zona tra la tre e la sei è ispirata al mitico tratto Maggotts-Becketts di Silverstone, mentre la zona dello stadio dalla curva 12-15 si rifà al tracciato di Hockenheim. C'è spazio anche per l'auto-citazione, con Tilke che ripropone dal 16 al 18 una combinazione di curve già disegnata per la pista dell'Instanbul Park. Il record del tracciato appartiene a Lewis Hamilton, che lo ha stabilito lo scorso anno per timbrare la pole con la sua Mercedes: 1'32"237

I NUMERI E proprio Lewis Hamilton è il dominatore incontrastato ad Austin: 5 affermazioni (una con la McLaren e 4 con la Mercedes) per lui su sette gare qui disputate dalla Formula 1. Gli altri due vincitori al COTA saranno presenti in griglia domenica, e sono Sebastian Vettel nel 2013 con la Red Bull e Kimi Raikkonen lo scorso anno con la Ferrari. Se allarghiamo il discorso alla storia del Gran Premio degli Stati Uniti, troviamo ben otto piste che lo hanno ospitato (con questa dicitura, visto che si sono disputati anche svariati GP degli USA dell'Est e dell'Ovest, o del Caesar Palace a Las Vegas) e parliamo nell'ordine di: Sebring (1959), Riverside (1960), Watkins Glen (1961-75), Dallas (1984), Detroit (1985-88), Phoenix (1989-91), Indianapolis (2000-07) e, per l'appunto, Austin. Resta però sempre Lewis Hamilton al vertice dei successi a quota 6 (i 5 di Austin più quello nell'anno da rookie a Indianapolis con la McLaren). Alle sue spalle Ayrton Senna e Michael Schumacher a 5,e i suoi connazionali Jim Clark e Graham Hill a 3. Tra le auto la Lotus vanta più successi di tutti al GP USA: ben 10, davanti alla Ferrari con 8, alla McLaren con 7 e alla Mercedes con 4.

IL METEO Clima freddo ad Austin in questo weekend texano, e non è prevista né pioggia né vento eccessivamente forte, con un meteo però già invernale, ma costante, nelle tre giornate di gara. Queste le previsioni nel dettaglio da weather.com

Venerdì 1 novembre: soleggiato, temperature 7-18°C, possibilità di precipitazioni 0%, umidità: 32%, vento: 10 kmh

Sabato 2 novembre: parzialmente nuvoloso, temperature 4-18°C, possibilità di precipitazioni 0%, umidità: 45%, vento: 16 kmh

Domenica 3 novembre: parzialmente nuvoloso, temperature 9-19°C, possibilità di precipitazioni 10%, umidità: 48%, vento: 10 kmh

