LIVE GP USA 2019 Neppure il tempo di terminare le analisi del Gran Premio del Messico che la Formula 1 torna subito in pista per il Gp degli Stati Uniti, diciannovesima prova del mondiale 2019. Già terra di conquista per la Ferrari nella passata stagione, la pista di Austin offre spunti per un weekend interessante e combattuto: da un lato i curvoni veloci nel primo settore e la sezione lenta e tortuosa nella parte finale del giro dovrebbero favorire Mercedes e Red Bull, ma dall'altro i lunghi rettilinei del Circuit Of The Americas saranno terreno per la SF90 di Sebastian Vettel e Charles Leclerc. Chi avrà la meglio su un tracciato che negli ultimi anni non ha mai lesinato emozioni e colpi di scena? Scopritelo insieme a noi di MotorBox, seguendo e commentando live minuto per minuto tutto il weekend del Gran Premio degli Stati Uniti 2019.

Gli orari tv del weekend di Austin | Tutte le info e i risultati del GP Usa 2019 | Classifica piloti e costruttori | Calendario F1 2019

Le Qualifiche del Gran Premio degli Stati Uniti 2019 saranno raccontate su MotorBox in diretta minuto per minuto dalle 21.45 di sabato 2 novembre.