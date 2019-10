Autore:

La Redazione

GP STATI UNITI IN TV La Formula 1 approda ad Austin, Texas, per la terz'ultima tappa del Mondiale 2019. La Mercedes è reduce da una tripletta di vittorie nelle ultime tre gare, e Lewis Hamilton è a passettino dal conquistare il suo sesto titolo mondiale. Gli basterà guadagnare 4 punti sul compagno di scuderia Valtteri Bottas, vincitore un paio di settimane fa in Giappone. Il Circuit Of The Americas è stato nel recente passato terreno di caccia proprio per Lewis, che ha vinto quattro volte consecutive dal 2014 al 2017. Nel 2018 però è stata la volta di Kimi Raikkonen con la Ferrari, e proprio la scuderia di Maranello, reduce da sei pole consecutive, non è riuscita a concretizzare le ottime qualifiche nelle ultime tre gare. Riusciranno Sebastian Vettel e Charles Leclerc a tornare sul gradino più alto del podio? Le risposte arriveranno in diretta TV e nei nostri Live nel weekend.

DIRETTA ESCLUSIVA SKY Sarà come sempre Sky Sport F1 HD a trasmettere in diretta l’evento, stavolta coadiuvata anche dalla trasmissione in chiaro su TV8 e TV8 HD. Orari decisamente comodi per gli spettatori italiani, che potranno godersi la gara in prima serata. Si comincia venerdì pomeriggio con le prove libere che saranno in onda dalle 17 e dalle 21 del 1 novembre prossimo. Un pò meno agevole la visione delle qualifiche, in diretta dalle 22 di sabato 2 novembre, mentre il Gran Premio partirà alle 20.10 di domenica 3. Come al solito, MotorBox vi racconterà in diretta minuto per minuto tutti gli accadimenti del weekend.

ORARI SKY SPORT F1 (DIRETTA)

Venerdì 1 novembre

Prove libere 1: 17.00 – 18.30

Prove libere 2: 21.00 – 22.30

Sabato 2 novembre

Prove libere 3: 19.00 – 20.00

Qualifiche: 22.00 – 23.00

Domenica 3 novembre

Gara: 20.10

ORARI TV8 (DIRETTA)

Qualifiche: sabato 2 novembre, ore 20.00

Gara: domenica 3 novembre, ore 20.10

ORARI MOTORBOX (CRONACA LIVE TESTUALE)

Venerdì 1 novembre

Prove libere 1: dalle 16.45

Prove libere 2: dalle 20.45

Sabato 2 novembre

Prove libere 3: dalle 18.45

Qualifiche: dalle 21.45

Domenica 3 novembre

Gara: 19.45